Concurență acerbă la facultate, 2026. Specializarea unde sunt 30 de candidați pe un loc

Universitățile au introdus programe noi, adaptate cerințelor pieței muncii, precum inteligența artificială, securitatea cibernetică sau managementul unui stil de viață sănătos, în încercarea de a atrage cât mai mulți candidați.

Cele mai dorite facultăți

La Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, media de admitere va fi mai mare decât anul trecut, iar la specializarea Calculatoare concurența ar putea ajunge la circa 10 candidați pe un loc.

Printre cele mai noi programe de studiu sunt inteligența artificială, securitatea cibernetică, știința datelor și robotica. Totodată, cursuri de inteligență artificială au fost introduse la mai multe facultăți și specializări, în contextul interesului tot mai mare pentru acest domeniu.

Programe noi la Universitatea București

Și Universitatea București și-a diversificat oferta educațională. Cele mai căutate facultăți rămân Psihologia, Limbi Străine și Matematică.

În același timp, instituția a lansat programe noi de licență și master, printre care managementul stilului de viață sănătos și schimbări climatice. În schimb, unele specializări, precum Antropologia, nu mai sunt disponibile în oferta din acest an.

Reprezentanții universității atrag atenția că există domenii cu perspective foarte bune de angajare, precum geologia și geofizica, care continuă să atragă puțini candidați, deși oferă oportunități profesionale și salarii competitive, inclusiv în companii internaționale.

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Limbi Străine, printre cele mai căutate facultăți

În pofida dezvoltării rapide a inteligenței artificiale și a temerilor privind impactul acesteia asupra unor profesii, interesul pentru Facultatea de Limbi și Literaturi Străine rămâne ridicat.

Admiterea la această facultate se realizează pe bază de dosar, iar anul trecut concurența a ajuns la circa 30 de candidați pe un loc, fiind una dintre cele mai mari din țară.

Taxe mai mari pentru studii unidersitare

Candidații care aleg locurile cu taxă vor plăti mai mult în acest an universitar. Acestea ajung la aproximativ 8.000 de lei la Facultatea de Drept, 19.000 de lei la Medicină și 6.000 de lei la POLITEHNICA București, în funcție de programul de studii ales, porivit observatornews.ro.