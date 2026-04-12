Jurnalul.ro Sport Fotbal international Fotbalistul erou din incendiul de la Crans-Montana a revenit pe teren

de Redacția Jurnalul    |    12 Apr 2026   •   17:20
Sursa foto: FC Metz/Tahirys Dos Santos, din nou pe teren la 3 luni după tragedia din Crans-Montana

Un tânăr fotbalist care a fost rănit în incendiul ce a cuprins un bar elvețian în noaptea de Revelion a revenit pe terenul de fotbal.

Tânărul jucător de la Metz, Tahirys Dos Santos, a suferit arsuri de gradul III în urma incendiului izbucnit într-un bar din stațiunea elvețiană, dar a revenit acum pe teren, scrie Le Figaro.

Internat în spital timp de câteva săptămâni după incendiu, Tahirys Dos Santos și-a făcut revenirea pe teren sâmbătă, alături de echipa de rezervă a FC Metz, care a întâlnit FC Balagne.

Tânărul fundaș în vârstă de 19 ani a intrat pe teren cu o jumătate de oră înainte de final. „Muncă, răbdare și determinare. Mă bucur să-l revăd pe teren”, a postat Christophe Hutteau, agentul său, pe Instagram, în momentul în care a anunțat revenirea sa.

În urma tragediei produse în noaptea de Anul Nou, peste 40 de persoane și-au pierdut viața, , iar alte 116 au fost rănite.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: fotbalist ranit crans montana tahirys dos santos
TOP articole pe Jurnalul.ro:
