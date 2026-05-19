Lautaro Martínez, despre Inter și Chivu: „L-am sunat imediat. Nu aveam dubii”

Căpitanul nerazzurrilor a spus că a avut încredere totală în fostul internațional român încă din momentul în care a fost anunțat ca antrenor. „L-am sunat imediat. Nu aveam dubii că se va descurca foarte bine. Îl cunoșteam din antrenamentele de la Appiano, din meciurile cu Primavera. Părea predestinat”, a declarat Lautaro, într-un interviu publicat marți de Gazzetta dello Sport.

Lautaro spune că echipa avea nevoie de o resetare mentală după eliminarea din Cupa Mondială a Cluburilor.

„Aveam nevoie de altă energie. Chivu ne‑a dat o mână de ajutor, aducând aer nou. Fără să îi iau nimic din meritele lui Simone (n.r. - Inzaghi, fostul antrenor al lui Inter), care ne‑a făcut să trăim patru ani minunați”, a adăugat Lautaro.

Liderul Interului și viitorul

În prezent, Lautaro spune că se simte în cea mai bună formă a carierei și că Inter a devenit „acasă”.

„Dacă nu mă dau afară, aș vrea să rămân aici. Dar în fotbal nu știi niciodată. Cu familia suntem fericiți, avem și un restaurant, copiii merg la școală și au prietenii lor. Astăzi îmi este greu să mă imaginez în altă parte”, a spus căpitanul lui Inter.

Referindu-se la obiectivele personale, el a afirmat că nu este concentrat pe recorduri individuale, deși ar fi onorat să-l depășească pe Giuseppe Meazza, liderul marcatorilor din istoria clubului.

„Nici nu știu câte goluri am marcat. Știu doar că sunt al treilea în clasamentul all‑time al Interului și atât. Nu este ceva la care mă uit. Ar fi frumos, pentru că Meazza este Istoria, a lui Inter și a orașului Milano. Aș putea reuși, dar trebuie să încep din nou să bat penalty‑urile”, a mai spus el.

(sursa: Mediafax)