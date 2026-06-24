Încep meciurile ultimei șanse și ale primelor calcule 

A fost cazul Spaniei la Mondialul din Qatar, când a preferat să piardă cu 2-1 în fața Japoniei ca să joace optimile contra Marocului, considerând meciul cu echipa africană mai ușor decât unul cu Croația. Spania a pierdut însă în fața Marocului, care a ajuns în semifinale, învingând în sferturi și Portugalia lui Ronaldo.

În grupa A doar Mexic este sigură de locul pe care-l are înaintea ultimei etape. Nu poate pierde prima poziție și va juca în 16-imi cu locul 3 din grupele C, E, F, H, I, Scoția, Ecuador, Suedia, Uruguay sau Senegal dacă acestea vor prinde primele 8 locuri 3 din cele 12 grupe. Cu emoții este Cehia, care este cu un picior în avionul de Praga. Este nevoită să învingă, pe Azteca, Mexicul. Cehii au dezamăgit la acest Mondial, în condițiile în care au condus și cu Coreea de Sud, și cu Africa de Sud. Au rămas cu un punct și doar o victorie îi poate duce în 16-imi, unde vor da de Germania.

Scoția, prinsă la mijloc

O sarcină la fel de grea are și Scoția în Grupa C. Ca să aibă șanse să prindă 16-imile nu trebuie să piardă cu Brazilia. Însă Brazilia are emoții la păstrarea locului 1. Marocul îi suflă în ceafă de pe 2 și cum departajarea se va face la golaveraj, marocanii joacă cu Haiti și pot da goluri duium cât să depășească Brazilia. Astfel, Brazilia trebuie să facă scor cu Scoția, ca să rămână pe primul loc și să joace în 16-imi cu Japonia sau Suedia. De pe poziția a doua ar urma un meci-șoc Brazilia - Olanda! Diferența dintre Brazilia și Maroc este de doar două goluri și este de așteptat ca marocanii să „măcelărească” naționala Haiti. Nici ei nu vor să joace cu Olanda. Iar Scoția, picată la mijloc, trebuie să facă față unei Brazilii rănite în orgoliu după egalul cu Maroc.

Canada și Elveția au de ales viitorii adversari

În Grupa B lucrurile sunt clare, nu se așteaptă rezultatul din alt meci. Locul 1 se decide în meci direct, Canada - Elveția. Cine câștigă joacă cu locul 3 din grupele e E, F, G, I, J, Australia, Ecuador, Iran sau Senegal, în timp ce cine pierde va juca cu Coreea de Sud. Iar aici se pot face calcule. Cât de mult îți convine Coreea de Sud și cât ți-ar conveni Australia, de exemplu. Uneori locul 2 ar putea fi mai profitabil ca locul 1. Însă Canada este țară gazdă, pornește cu prima șansă contra elvețienilor și dacă vor câștiga grupa vor juca în continuare tot pe teritoriul canadian.

Germania, antrenament cu Ecuador

În cazul Germaniei nu este loc de calcule și vor termina pe primul loc Grupa E. Le-a trecut glonțul pe la ureche în meciul cu Coasta de Fildeș, când la 0-1, urmau să dea peste Franța în 16-imi. Acum nu mai contează adversarul, locul 3 din grupele A, B, C, D, F, Cehia, Bosnia și Herțegovina, Scoția, Australia sau Suedia și se pot gândi deja la sferturile de finală. Pentru locul 2 și un duel cumplit cu Franța, este favorită clar Coasta de Fildeș, care are ultimul meci cu naționala Curaçao. Ecuador însă este cu un picior în avion. Are doar un punct și meci cu Germania, iar cu un singur punct pe locul 3 nu este nicio șansă să mergi mai departe. Însă performera grupei rămâne micuța națională din Curaçao, care a fost luată peste picior de toată lumea înainte de Mondial, însă a marcat contra Germaniei, practic elimină Ecuadorul după acel 0-0 și a dat cel mai bun portar al turneului, Eloy Room, autorul a 15 parade în meciul cu ecuadorienii.