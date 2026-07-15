Mondial 2026: Messi joacă în albastrul lui Maradona

Există meciuri care se joacă doar pentru calificarea într-o finală și există meciuri care poartă în spate zeci de ani de istorie. Anglia - Argentina face parte din a doua categorie. De fiecare dată când cele două naționale se întâlnesc la un Campionat Mondial, trecutul revine inevitabil în prim-plan.

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De această dată, toate privirile vor fi îndreptate spre Lionel Messi. Căpitanul Argentinei este din nou la un pas de o finală mondială și are ocazia să mai adauge un capitol unei cariere care pare desprinsă din povești. În fața lui va fi o Anglie puternică, condusă de Harry Kane și Jude Bellingham, doi dintre cei mai importanți fotbaliști ai generației actuale.

Există însă un detaliu care a aprins imaginația suporterilor argentinieni. Din superstiție, Argentina a cerut FIFA să joace în echipamentul de deplasare asemănător celui din meciul din 1986, iar campioana mondială va evolua în albastru, exact cum s-a întâmplat în sferturile de finală ale Mondialului din urmă cu 40 de ani. Atunci, Diego Armando Maradona a făcut unul dintre cele mai memorabile meciuri din istoria fotbalului. A marcat celebrul gol cu „Mâna lui Dumnezeu”, apoi a înscris probabil cel mai frumos gol din toate timpurile, după o cursă de peste 50 de metri în care a lăsat în urmă aproape întreaga defensivă engleză.

De aproape două decenii, Messi este comparat permanent cu Maradona. A câștigat titlul mondial, a doborât record după record și a devenit pentru mulți cel mai mare fotbalist din istorie. Singurul lucru pe care nu îl poate face este să retrăiască acea seară din Mexico City. Dar poate scrie propria variantă. Iar faptul că va îmbrăca același echipament albastru alimentează și mai mult simbolistica duelului.

Anglia privește însă altfel această confruntare. Pentru Kane, poate ultima mare șansă la un trofeu cu naționala, și pentru Bellingham, liderul noii generații, eliminarea Argentinei ar însemna mai mult decât o simplă calificare. Ar însemna și închiderea unui cerc deschis acum patru decenii.

La mijloc este, desigur, un loc în finala Campionatului Mondial. Dar în tribune și în memoria colectivă se va juca și un nou episod din una dintre cele mai fascinante rivalități din istoria fotbalului.