x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Fotbal international Naționala de fotbal a României zboară astăzi în Cipru, pentru meciul din preliminariile CM 2026

Naționala de fotbal a României zboară astăzi în Cipru, pentru meciul din preliminariile CM 2026

de Redacția Jurnalul    |    07 Sep 2025   •   00:30
Naționala de fotbal a României zboară astăzi în Cipru, pentru meciul din preliminariile CM 2026

Naționala de fotbal a României zboară duminică în Cipru, pentru meciul cu reprezentativa țării gazdă din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Echipa națională a României va decola duminică spre Cipru, unde urmează să continue programul de pregătire înaintea următorului meci oficial.

FRF anunță că tricolorii vor ateriza la Larnaca, iar delegația se va deplasa direct către hotel.

„Federația Română de Fotbal dorește să informeze suporterii români stabiliți în Cipru, dar și pe cei care vor face deplasarea pentru acest meci, că, din motive organizatorice, echipa va beneficia de un culoar special de tranzit la aeroport. Astfel, nu va fi posibilă interacțiunea cu jucătorii și staff-ul tehnic în momentul sosirii”, anunță FRF.

Naționala României a disputat vineri, la București, un meci de pregătire cu selecționata Canadei, încheiată cu victoria oaspeților, scor 3-0.

Partida cu Cipru este programată marți, 9 septembrie, de la ora 21.45, pe GSP Arena, Nicosia.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Campionatul Mondial 2026 echipa nationala a romaniei cipru
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri