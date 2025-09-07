Naționala de fotbal a României zboară astăzi în Cipru, pentru meciul din preliminariile CM 2026

Echipa națională a României va decola duminică spre Cipru, unde urmează să continue programul de pregătire înaintea următorului meci oficial.

FRF anunță că tricolorii vor ateriza la Larnaca, iar delegația se va deplasa direct către hotel.

„Federația Română de Fotbal dorește să informeze suporterii români stabiliți în Cipru, dar și pe cei care vor face deplasarea pentru acest meci, că, din motive organizatorice, echipa va beneficia de un culoar special de tranzit la aeroport. Astfel, nu va fi posibilă interacțiunea cu jucătorii și staff-ul tehnic în momentul sosirii”, anunță FRF.

Naționala României a disputat vineri, la București, un meci de pregătire cu selecționata Canadei, încheiată cu victoria oaspeților, scor 3-0.

Partida cu Cipru este programată marți, 9 septembrie, de la ora 21.45, pe GSP Arena, Nicosia.

(sursa: Mediafax)