Surprize în preliminariile Cupei Mondiale 2026. Bulgaria umilită la Sofia. Albania a câştigat în Serbia

Turcia, de la umilință la spectacol

După pauză, selecționata condusă de Vincenzo Montella a arătat un joc ofensiv devastator. Arda Güler, Kenan Yildiz (cu o „dublă”), Zeki Çelik și Irfan Can Kahveci au semnat golurile pentru Turcia, completate de autogolul bulgarului Viktor Popov.

Interesant este că victoria vine la doar o lună după eșecul usturător suferit acasă cu Spania (0-6), semn că formația turcă a reușit o revenire de moral impresionantă.

Albania, surpriză în Serbia

Într-un meci tensionat disputat la Leskovac și arbitrat de românul Istvan Kovacs, Albania a reușit o victorie importantă în fața Serbiei, scor 1-0. Golul decisiv a fost înscris în prelungirile primei reprize, de Rey Manaj (45+1).

Spania, victorie controlată cu Georgia

Campioana europeană en titre, Spania, s-a impus cu 2-0 în fața Georgiei, prin golurile lui Yeremy Pino și Mikel Oyarzabal, ultimul transformând impecabil o lovitură liberă. Ferran Torres a ratat însă un penalty.

La oaspeți, mijlocașul Anzor Mekvabișvili (Universitatea Craiova) a fost titular și a jucat 86 de minute.

Italia, fără emoții în Estonia

Squadra Azzurra a câștigat clar, scor 3-1, în deplasare cu Estonia. Golurile au fost marcate de Moise Kean, Mateo Retegui (care a ratat și un penalty) și tânărul Pio Esposito. Pentru baltici a înscris Rauno Sappinen.

Fundașul Joonas Tamm (Sepsi OSK) a fost rezervă neutilizată.

Portugalia, victorie chinuită în Irlanda

Portugalia s-a impus cu 1-0 în fața Irlandei, grație golului marcat de Ruben Neves în minutul 90+1. Cristiano Ronaldo a irosit un penalty în minutul 75, însă lusitanii au reușit să plece cu toate cele trei puncte.

Haaland, hat-trick de clasă pentru Norvegia

Erling Haaland a fost din nou eroul Norvegiei, marcând trei goluri (27, 63, 72) în victoria categorică, 5-0, împotriva Israelului. Pe lângă hat-trick, atacantul lui Manchester City a ratat și un penalty. Celelalte două reușite norvegiene au fost autogoluri ale adversarilor.

Rezultatele înregistrate sâmbătă:

Grupa E

Bulgaria - Turcia 1-6

Au marcat: Radoslav Kirilov 13, respectiv Arda Guler 11, Viktor Popov (autogol) 49, Kenan Yildiz 52, 56, Zeki Celik 65, Irfan Can Kahveci 90+3.



Spania - Georgia 2-0

Au marcat: Yeremy Pino 24, Mikel Oyarzabal 64.

Ferran Torres (Spania) a ratat un penalty în min. 30 (a apărat Ghiorghi Mamardaşvili).



Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Spania 3 3 0 0 11-0 9

2 Turcia 3 2 0 1 9-9 6

3 Georgia 3 1 0 2 5-5 3

4 Bulgaria 3 0 0 3 1-12 0



Grupa F

Ungaria - Armenia 2-0

Au marcat: Daniel Lukacs 56, Zsombor Gruber 90+4.



Portugalia - Irlanda 1-0

A marcat: Ruben Neves 90+1.

Cristiano Ronaldo (Portugalia) a ratat un penalty în min. 75 (a apărat Caoimhin Kelleher).



Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Portugalia 3 3 0 0 9-2 9

2 Ungaria 3 1 1 1 6-5 4

3 Armenia 3 1 0 2 2-8 3

4 Irlanda 3 0 1 2 3-5 1



Grupa I

Norvegia - Israel 5-0

Au marcat: Anan Khalaili (autogol) 18, Erling Haaland 27, 63, 72, Idan Nachmias (autogol) 28.

Erling Haaland a ratat un penalty în min. 6 (a apărat Daniel Peretz).



Estonia - Italia 1-3

Au marcat: Rauno Sappinen 76, respectiv Moise Kean 5, Mateo Retegui 38, Pio Esposito 74.

Mateo Retegui a ratat un penalty în min. 30 (a apărat Karl Hein).



Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Norvegia 6 6 0 0 29-3 18

2 Italia 5 4 0 1 15-8 12

3 Israel 6 3 0 3 15-16 9

4 Estonia 6 1 0 5 6-16 3

5 Moldova 5 0 0 5 3-25 0



Grupa K

Letonia - Andorra 2-2

Au marcat: Dmitrijs Zelenkovs 41, Vladislavs Gutkovskis 55 - penalty, respectiv Moises San Nicolas 33, Ian Oliveira 78.

Cartonaş roşu: Joel Guillen (Andorra) 90+2.



Serbia - Albania 0-1

A marcat: Rey Manaj 45+1.



Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Anglia 5 5 0 0 13-0 15

2 Albania 6 3 2 1 6-3 11

3 Serbia 5 2 1 2 4-6 7

4 Letonia 6 1 2 3 4-8 5

5 Andorra 6 0 1 5 2-12 1



Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte



Câştigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formaţii clasate pe locul secund în grupe şi cele mai bine clasate câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor, ediţia 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.

