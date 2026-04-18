Șoc total la naționala României: Selecționerul se simte rău și lipsește de pe bancă la meciul cu Cipru!

Massimo Pedrazzini, șoc la prânz: Selecționerul României lipsește de pe bancă în duelul cu Cipru! Ce spune FRF despre starea lui

Federația Română de Fotbal (FRF) a transmis rapid un anunț oficial, liniștind fanii: starea sa este stabilă, dar investigațiile medicale vor continua în zilele următoare.

Pedrazzini out, Iulia Mera preia conducerea: „Multă sănătate, Mister!”

Evenimentul neașteptat vine la doar câteva ore înainte de fluierul de start al meciului România - Cipru, de pe 18 aprilie 2026, din Grupa de calificare la CM 2027. Antrenorul secund, Iulia Mera, va prelua rolul de pe margine, asigurând continuitatea strategiei echipei.

„Selecționerul Massimo Pedrazzini a acuzat o stare de amețeală la prânz, motiv pentru care nu va sta pe bancă la meciul naționalei feminine contra Ciprului de azi. În locul său, se va afla antrenoarea secundă a lotului nostru, Iulia Mera. Starea de sănătate a selecționerului este stabilă, urmând să continue investigațiile medicale. Multă sănătate, Mister!”, a transmis FRF pe rețelele sociale oficiale ale naționalei feminine.

Italianul, care a preluat recent cârma tricolorelor, a adus un suflu nou echipei. Absența sa pune presiune suplimentară pe jucătoare, dar FRF subliniază că totul este sub control.

România, start perfect în preliminarii: Două victorii și ochi pe primul loc

Tricolorele au început campania de calificare exemplar, cu două succese din tot atâtea partide. Pe 3 martie 2026, România a învins Republica Moldova cu 1-0, într-un meci tensionat decis în ultimele minute. Apoi, pe 7 martie, elevele lui Pedrazzini au spulberat Cipru pe teren propriu, 4-0, demonstrând o superioritate clară în atac și apărare.

Programul României în grupa de calificare arată astfel:

03.03.2026 ROMÂNIA – Republica Moldova 1-0

07.03.2026 Cipru – ROMÂNIA 0-4

18.04.2026 ROMÂNIA – Cipru

05.06.2026 Republica Moldova – ROMÂNIA

Pentru a avansa sigură, România trebuie să câștige grupa din Liga C. Câștigătoarele grupelor și cele mai bune două locuri secunde merg în play-off. Aici, drumul devine complicat: după prima rundă de baraj, urmează alta, unde cele opt câștigătoare se duelează. Șapte dintre ele se califică direct la Mondialul din Brazilia, iar a opta intră în play-off intercontinental.

Traseul infernal spre CM 2027: Cum se califică cele 11 echipe UEFA

„UEFA are alocate 11 locuri la turneul final care va avea loc în Brazilia în 2027, iar o a 12-a echipă europeană s-ar putea califica la Cupa Mondială în urma unui play-off intercontinental. Cele 11 echipe calificate vor fi decise astfel: calificare directă: cele 4 câștigătoare ale grupelor din Liga A; calificare în urma meciurilor din play-off. Traseul 1: ocupantele locurilor 2 și 3 din grupele din Liga A vor juca o primă rundă de play-off împotriva celor 6 câștigătoare de grupă și a primelor 2 celor mai bune echipe de pe locurile 2 din Liga C; Traseul 2: ocupantelor locurilor 4 în grupele din Liga A și câștigătoarele de grupă din Liga B vor juca în prima rundă de play-off împotriva echipelor de pe locurile 2 și 3 din Liga B. Ulterior, câștigătoarele primei runde de play-off provenite de pe ambele trasee vor fi împerecheate în urma unei trageri la sorți, iar 7 dintre câștigătoarele rundei a doua din play-off se vor califica la Campionatul Mondial (ierarhia va fi stabilită pe baza rezultatelor din preliminarii). Cea de-a opta câștigătoare din play-off va juca un baraj intercontinental”, a transmis FRF detaliat.

