Românii au făcut spectacol la Istanbul! 3.000 de suporteri au cucerit Piața Taksim înainte de Turcia – România

Show românesc în Turcia! Budescu, lider de galerie pentru mii de suporteri înaintea meciului decisiv

Șapou: Atmosferă incendiară la Istanbul, unde mii de suporteri români au transformat centrul orașului într-un adevărat festival tricolor înaintea duelului decisiv cu Turcia. În fruntea galeriei s-a aflat Constantin Budescu, care a dat tonul scandărilor și a transmis un mesaj mobilizator pentru „tricolori”, potrivit Antena Sport.

Invazie galbenă în inima Istanbulului

Aproximativ 3.000 de suporteri români au creat o atmosferă de senzație joi, în Parcul Gezi, situat lângă celebra Piață Taksim din Istanbul. Fanii s-au adunat încă din cursul după-amiezii, pregătiți să ofere echipei naționale un sprijin total înaintea confruntării cu Turcia, programată de la ora 19:00, pe Beșiktaș Stadium. Meciul dintre Turcia și România va fi transmis de Prima TV.

Îmbrăcați preponderent în galben, suporterii au atras toate privirile și au devenit rapid punctul central de interes pe străzile orașului. Cântecele și scandările au răsunat ore în șir, transformând atmosfera într-una de sărbătoare autentic românească.

Corteo spectaculos spre stadion

În jurul orei 16:00, galeria României a pornit în corteo către stadion, într-o demonstrație impresionantă de unitate și pasiune. Coloana de suporteri a străbătut străzile Istanbulului sub privirile turiștilor și localnicilor, care au asistat la un adevărat show.

Fanii au ajuns la porțile arenei puțin înainte de ora 17:00, continuând să cânte fără oprire. Printre scandările care au dominat atmosfera s-au auzit:

„România, în deplasare, e sărbătoare”

și

„Ce echipă avem, ne face să bem / Să sărbătorim cu bere și vin, clipa ce-o trăim”.

Entuziasmul a fost molipsitor, iar energia transmisă de suporteri a demonstrat încă o dată cât de important este sprijinul fanilor în meciurile decisive.

Budescu, lider de galerie și simbol al momentului

Surpriza plăcută a zilei a fost prezența lui Constantin Budescu în mijlocul fanilor. Îmbrăcat în tricoul echipei naționale, acesta a ales să trăiască meciul din tribune, alături de familie și de suporteri.

Mai mult decât atât, Budescu a fost în centrul atenției, devenind lider de galerie pentru câteva momente. Fanii i-au scandat numele, iar el a răspuns cu celebrul salut din mână, spre deliciul tuturor.

Înainte de startul partidei, acesta a transmis un mesaj emoționant pentru echipa națională, reamintind de o victorie importantă din trecut și încurajând jucătorii să lupte până la capăt:

„Hai România! În 2017 am arătat că se poate - am câștigat cu 2-0 prin muncă, unitate și încredere.”

Mesajul său a continuat într-o notă motivațională:

„Astăzi (n.r. joi), avem aceeași șansă și aceeași forță în noi. Luptați pentru fiecare minge, jucați cu sufletul și arătați ce înseamnă spiritul românesc!”

În final, Budescu a subliniat sprijinul necondiționat al fanilor:

„Suntem alături de voi până la capăt - se poate din nou. Hai România!”

Meci cu miză uriașă pentru „tricolori”

Partida dintre Turcia și România nu este doar un simplu meci amical sau de rutină, ci unul cu o miză extrem de importantă. În cazul unei victorii în deplasare, naționala României va avansa în finala play-off-ului.

Acolo, „tricolorii” vor întâlni câștigătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo, într-o confruntare programată pe 31 martie, tot în deplasare.

Astfel, atmosfera creată de suporteri la Istanbul vine ca un impuls esențial pentru echipă, într-un moment în care fiecare detaliu poate face diferența.

Sursa foto FB Echipa națională de fotbal a României

Suporterii români, arma secretă a naționalei

Prezența masivă a fanilor români în Turcia demonstrează încă o dată devotamentul și pasiunea pentru echipa națională. Indiferent de distanță, aceștia au fost alături de „tricolori”, transformând un meci în deplasare într-un adevărat spectacol.

Energia transmisă din tribune poate deveni un factor decisiv în obținerea unui rezultat pozitiv. Iar dacă echipa va răspunde pe măsura așteptărilor, România este cu un pas mai aproape de un nou moment important în istoria sa fotbalistică.

Lotul României

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat vineri, 20 martie, lotul pentru meciurile din play-off-ul Cupei Mondiale 2026.

PORTARI: Ionuț Radu (Celta Vigo), Marian Aioani (Rapid), Cătălin Căbuz (FC Argeș), Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova)

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Deian Sorescu (Gaziantep), Radu Drăgușin (Tottenham), Andrei Burcă (Yunnan Yukun), Virgil Ghiță (Hannover), Adrian Rus (Universitatea Craiova), Andrei Coubiș (Universitatea Cluj), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Kevin Ciubotaru (Hermannstadt)

MIJLOCAȘI: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Vlad Dragomir (Pafos), Răzvan Marin (AEK Atena), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo), Florin Tănase (FCSB), Ianis Hagi (Alanyaspor), Dennis Man (PSV), Alexandru Dobre (Rapid), Valentin Mihăilă (Rizespor), Claudiu Petrila (Rapid), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova)

ATACANȚI: Daniel Bîrligea (FCSB), David Miculescu (FCSB), Marius Coman (UTA Arad).