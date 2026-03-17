x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Fotbal international Sporting Lisabona, calificată spectaculos în sferturile Ligii Campionilor

de Redacția Jurnalul    |    17 Mar 2026   •   22:39
Sursa foto: Hepta

Sporting Lisabona s-a calificat spectaculos în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, după ce a surclasat-o pe Bodo/Glimt cu scorul de 5-0, marţi seara, pe Estadio Jose Alvalade, în manşa secundă a optimilor.

Campioana Portugaliei a reuşit o remontada după ce fusese învinsă la scor de forfait în Norvegia, cu 3-0.

Goncalo Inacio (34), Pedro Goncalves (61), Luis Javier Suarez (78 - penalty), Maximilian Araujo (92) şi Rafael Nel (120+1).

''Leii'' şi-au egalat astfel cea mai bună performanţă a lor în Cupa Campionilor Europeni/Champions League, care data din sezonul 1982/83.

Viitoarea adversară a lusitanilor va fi Arsenal sau Bayer Leverkusen (1-1 în tur), scrie AGERPRES

×
Subiecte în articol: sporting lisabona
Parteneri