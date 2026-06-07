Psihologia culorilor: 5 nuanțe preferate de persoanele creative

Există cinci nuanțe dominante care apar frecvent în alegerile persoanelor care activează în domenii artistice sau vizuale, susține Michelle Lewis, expertă în psihologia culorilor, autoarea volumului „Secretele culorilor” și fondatoarea The Color Institute. Ea explică faptul că preferințele cromatice nu sunt întâmplătoare, ci reflectă modul în care funcționează mintea creativă.

„Cercetările arată că anumite culori susțin starea mentală relaxată și expansivă, necesară imaginației. Creativitatea nu apare într-un mediu haotic, ci într-unul cultivat”, afirmă aceasta.

Analizând tendințele din film, modă și design interior, în paralel cu datele globale privind nivelul de stres, ea observă o orientare clară către nuanțe liniștitoare. „Într-o lume suprastimulată, calmul devine un act creativ în sine”, spune Lewis.

De ce contează culorile în procesul creativ

Potrivit expertei, persoanele creative sunt mai sensibile la stimuli vizuali, iar această sensibilitate se reflectă direct în alegerile cromatice. Fie că este vorba despre spațiul de lucru, garderobă sau proiecte artistice, culorile sunt selectate cu un scop precis.

„Nu este vorba doar despre estetică, ci despre ceea ce funcționează la nivel biologic – ce reglează sistemul nervos și deschide mintea”, explică Lewis. Ea recomandă celor care doresc să-și stimuleze creativitatea să analizeze mediul vizual în care trăiesc și lucrează.

5 culori asociate creativității

Verde

Considerat simbol al echilibrului și regenerării, verdele este tot mai prezent în tendințele recente. De la producții cinematografice la design interior, nuanțele de verde reflectă nevoia de reconectare și stabilitate. Alegerea unei nuanțe, precum jadul fumuriu pentru 2026 confirmă această direcție.

Albastru

Un studiu al Universității din British Columbia a arătat că expunerea la culoarea albastră stimulează creativitatea. Lewis susține că această nuanță încetinește ritmul sistemului nervos, facilitând apariția ideilor originale. Din acest motiv, albastrul rămâne o constantă în industriile creative.

Portocaliu

Asociat cu energie și deschidere, portocaliul este folosit pentru a atrage și implica oamenii. Popularitatea sa este în creștere, fiind deja evidențiat de tendințele recente și de predicțiile pentru anii următori.

Mov

Violetul a dominat designul și cultura vizuală în ultimii ani, fiind asociat cu profunzimea și experiențele neconvenționale. Este culoarea care, potrivit expertei, „transportă publicul dincolo de obișnuit”, acolo unde se manifestă cel mai intens creativitatea.

Roșu

Utilizat frecvent în branding și identitate vizuală, roșul este perceput ca o declarație puternică. „Nu este ales pasiv, ci atunci când creatorii vor să transmită un mesaj care nu poate fi ignorat”, explică Lewis.

Lipsa culorii și efectele asupra creativității

La polul opus, absența culorii poate afecta negativ capacitatea creativă. Studiile arată că mediile lipsite de stimuli vizuali reduc performanța cognitivă și implicarea emoțională.

„Când oamenii elimină culoarea din viața lor, renunță la unul dintre cele mai puternice instrumente de activare a creierului. Creativitatea nu poate exista într-un vid”, concluzionează Michelle Lewis, potrivit parade.com.