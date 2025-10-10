Tricolorii au învins Republica Moldova. Lucescu este mulțumit, dar critică arbitrajul

„Mulțumit. Am jucat cu o echipă bună a Moldovei, motivați și agresivi. 2-1 nu e un rezultat care ne mulțumește pe deplin. A fost un penalty clar și un fault la portar. Dar, Radu a greșit, trebuia să respingă peste bară. I-am spus la pauză că a greșit. Totuși, e un portar cu mare experiență și valoare”, a spus Lucescu, după meci, la Prima TV.

Antrenorul a lăudat și evoluția debutanților Lisav Eissat și Kevin Ciubotaru: „M-a convins Eissat, arată ca un jucător matur, și Ciubotaru. Sunt jucători de 20 de ani excelenți”.

Despre meciul oficial cu Austria, din preliminariile Cupei Mondiale 2026, programat duminică, selecționerul a spus: „Austria e o echipă foarte bună, cu jucători care joacă de mult timp împreună. Vom face tot ce e posibil pentru a câștiga”.

Rezultate bune pentru România în preliminariile CM: Cipru, egal cu Bosnia;Austria învinge San Marino

În grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial 2026, meciurile de joi seară au adus rezultate importante pentru echipa națională a României. Austria a trecut de San Marino cu un scor categoric, 10-0, în timp ce Cipru și Bosnia și Herțegovina au încheiat la egalitate, 2-2, la Larnaca.

Austriecii s-au impus categoric pe Ernst Happel Stadion, prin golurile lui Schmidt (7’), Arnautovic (9’, 47’, 83’, 84’), Gregoritsch (24’), Posch (30’, 42’), Laimer (45’) și Wurmbrand (76’).

Cipru a revenit spectaculos după ce Bosnia și Herțegovina a condus cu 2-0, prin golurile lui Katic (10’) și autogolul lui Michael (36’). Laifis a redus din diferență în minutul 45+1, iar Pittas a egalat din penalty în minutul 90+6.

După etapa a șaptea, Austria conduce grupa, cu 15 puncte, urmată de Bosnia și Herțegovina, cu 13 puncte. România se află pe locul trei, cu 7 puncte, dar mai are de disputat trei meciuri decisive: acasă cu Austria, în deplasare cu Bosnia și Herțegovina și acasă cu San Marino.

Pentru a se califica direct la Campionatul Mondial, România are nevoie să câștige toate aceste trei partide și să beneficieze de rezultate favorabile în celelalte jocuri ale grupei, în special în meciurile Cipru – Austria și Cipru – Bosnia.

Pentru a încheia grupa pe primul loc și a obține calificarea directă, „tricolorii” trebuie să obțină 9 puncte din ultimele trei meciuri. În plus, rezultatele meciurilor dintre Cipru, Austria și Bosnia trebuie să fie favorabile României. În acest moment, România are un golaveraj de +4, față de +7 pentru Austria și +8 pentru Bosnia.

Meciul cu Austria, programat duminică, reprezintă primul test crucial pentru echipa lui Mircea Lucescu, care a învins joi, într-un meci amical, reprezentantiva din Republica Moldova, scor 2-1, pe Arena Națională. Următoarele meciuri din campania de calificare se vor disputa pe 15 noiembrie în Bosnia și pe 18 noiembrie acasă, contra San Marino.

În alte meciuri disputate joi seară, în preliminariile CM 2026, Finlanda a învins Lituania, scor 2-1, Danemarca a dispus de Belarus, într-un meci disputat pe teren neutru, scor 6-0, Cehia a remizat acasă cu Croația, scor 0-0, Insulele Feroe a câștigat, pe teren propriu, cu Muntenegru, scor 4-0, Țările de Jos a învins, în deplasare, Malta, scor 4-0, iar Scoția a trecut de Grecia, pe teren propriu, scor 3-1.

(sursa: Mediafax)