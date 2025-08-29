Jurnalul.ro › Sport › Fotbal international › Turneul celor 4 Națiuni. Cine sunt adversarii tricolorilor Under-16 Turneul celor 4 Națiuni. Cine sunt adversarii tricolorilor Under-16

Turneul celor 4 Națiuni. Cine sunt adversarii tricolorilor Under-16

Portugalia, Danemarca și Turcia sunt adversarii tricolorilor Under-16 de la Turneul celor 4 Națiuni, competiție care va avea loc în perioada 31 august-8 septembrie, în Danemarca.