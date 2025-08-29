x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Fotbal international Turneul celor 4 Națiuni. Cine sunt adversarii tricolorilor Under-16

Turneul celor 4 Națiuni. Cine sunt adversarii tricolorilor Under-16

de Redacția Jurnalul    |    29 Aug 2025   •   12:45
Turneul celor 4 Națiuni. Cine sunt adversarii tricolorilor Under-16

Portugalia, Danemarca și Turcia sunt adversarii tricolorilor Under-16 de la Turneul celor 4 Națiuni, competiție care va avea loc în perioada 31 august-8 septembrie, în Danemarca.

Programul tricolorilor, anunțat de FRF

-Miercuri, 3 septembrie, ora 17:00: Portugalia U16 – România U16 (Grindsted Stadium)
-Vineri, 5 septembrie, ora 18:00: Danemarca U16 – România U16 (Middelfart Stadium)
-Duminică, 7 septembrie, ora 13:00: Turcia U16 – România U16 (Strib Stadium)

Lotul convocat de selecționerul Alexandru Ciobanu pentru această acțiune este următorul:

Portari
Gabriel Broștic (Juventus Torino | Italia), Rareș Andrei (FCSB);

Fundași
Nicolas Ivan (FCSB), Yannis Buzămurgă (Farul Constanța), David Loghin (Universitatea Craiova), Patrick Budescu (Farul Constanța), Darius Roșiu (Viitorul Cluj), Alexandru Drochioi (Farul Constanța), Mario Anghel (FCSB), Damian Drăghici (Farul Constanța);

Mijlocași
Matei Pădure (FCSB), David Jimborean (Universitatea Cluj), Alexandru Neamțu (FC Bacău), Ionuț Cîra (Farul Constanța), Alexandru Cojocaru (Universitatea Craiova), Mihai Grosu (FC Rapid 1923), Alexandru Iovan (Universitatea Craiova), Vlad Berceanu (FC Rapid 1923);

Atacanți
David Oltean (Montpellier | Franța), Lukas Pall (Viitorul Cluj).

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: turneul celor 4 natiuni under 16
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri