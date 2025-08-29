Turneul celor 4 Națiuni. Cine sunt adversarii tricolorilor Under-16

Programul tricolorilor, anunțat de FRF
-Miercuri, 3 septembrie, ora 17:00: Portugalia U16 – România U16 (Grindsted Stadium)
-Vineri, 5 septembrie, ora 18:00: Danemarca U16 – România U16 (Middelfart Stadium)
-Duminică, 7 septembrie, ora 13:00: Turcia U16 – România U16 (Strib Stadium)
Lotul convocat de selecționerul Alexandru Ciobanu pentru această acțiune este următorul:
Portari
Gabriel Broștic (Juventus Torino | Italia), Rareș Andrei (FCSB);
Fundași
Nicolas Ivan (FCSB), Yannis Buzămurgă (Farul Constanța), David Loghin (Universitatea Craiova), Patrick Budescu (Farul Constanța), Darius Roșiu (Viitorul Cluj), Alexandru Drochioi (Farul Constanța), Mario Anghel (FCSB), Damian Drăghici (Farul Constanța);
Mijlocași
Matei Pădure (FCSB), David Jimborean (Universitatea Cluj), Alexandru Neamțu (FC Bacău), Ionuț Cîra (Farul Constanța), Alexandru Cojocaru (Universitatea Craiova), Mihai Grosu (FC Rapid 1923), Alexandru Iovan (Universitatea Craiova), Vlad Berceanu (FC Rapid 1923);
Atacanți
David Oltean (Montpellier | Franța), Lukas Pall (Viitorul Cluj).