Surprizele uriașe pregătite de Hagi pentru amicalele din iunie

de Redacția Jurnalul    |    08 Mai 2026   •   23:30
Captura video/: Surprizele din Portugalia și Polonia care apar pe lista preliminară

Selecționerul Gheorghe Hagi a făcut publică vineri lista preliminară a jucătorilor din străinătate luați în calcul pentru meciurile amicale ale echipei naționale de fotbal a României din luna iunie, cu Georgia și Țara Galilor. Este prima sa acțiune în al doilea mandat la conducerea selecționatei.

Cele două partide ale primei reprezentative de fotbal sunt programate pe 2 iunie, la Tbilisi, contra Georgiei, respectiv pe 6 iunie, la București (Stadionul Steaua), cu Țara Galilor.

Lotul final urmează să fie completat ulterior cu jucători din competiția internă.

Portari

Ionuț Radu (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto Hindrich (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

Fundași

Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Deian Sorescu (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu Drăgușin (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil Ghiță (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 5/0), Andrei Burcă (Yunnan Yukun | China, 45/1), Lisav Eissat (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

Mijlocași

Marius Marin (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan Marin (AEK Atena | Grecia, 74/12), Nicolae Stanciu (Dalian | China, 86/15), Vlad Dragomir (Pafos | Cipru, 7/0), Marius Corbu (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Adrian Șut (Al-Ain | EAU, 8/0), Dennis Man (PSV | Țările de Jos, 45/11), Ianis Hagi (Alanyaspor | Turcia, 53/8), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5);

Atacanți

Ianis Stoica (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Denis Drăguș (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Florinel Coman (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Louis Munteanu (DC United | SUA, 4/2).

(sursa: Mediafax)

 

