Iga Swiatek şi Ekaterina Alexandrova vor disputa finala la turneului WTA de la Seul

de Redacția Jurnalul    |    20 Sep 2025   •   21:20
Poloneza Iga Swiatek şi rusoaica Ekaterina Alexandrova, primele două favorite ale turneului de tenis de la Seul, s-au calificat sâmbătă în finala acestei competiţii de categoria WTA 500, dotată cu premii totale de 1.064.510 dolari.

Swiatek, ocupanta locului secund în clasamentul mondial, a expediat-o rapid în două seturi, 6-0, 6-2, în mai puţin de o oră de joc, pe tânăra australiancă Maya Joint (19 ani, locul 46 WTA), cea care reuşise să o elimine anterior pe daneza Clara Tauson, favorita numărul 3.

Actuala campioană de la Wimbledon va disputa duminică finala împotriva Ekaterinei Alexandrova, care a dispus la rândul ei, cu 6-4, 6-2, de Katerina Siniakova din Cehia.

Semifinale turneului WTA de la Seul s-au jucat la doar câteva ore după meciurile din sferturile de finală, care au fost amânate de vineri până sâmbătă din cauza ploii.

Rezultate înregistrate sâmbătă la Seul:
Sferturi de finală
Iga Swiatek (Polonia/N.1) - Barbora Krejcikova (Cehia) 6-0, 6-3
Maya Joint (Australia) - Clara Tauson (Danemarca/N.3) 6-0, 6-3
Katerina Siniakova (Cehia) - Suzan Lamens (Olanda) 6-1, 7-5
Ekaterina Alexandrova (Rusia/N.2) - Ella Seidel (Germania) 6-2, 6-3

Semifinale
Iga Swiatek (Polonia/N.1) - Maya Joint (Australia) 6-0, 6-2
Ekaterina Alexandrova (Rusia/N.2) - Katerina Siniakova (Cehia) 6-4, 6-2
