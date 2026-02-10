x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Iga Swiatek, locul 2 mondial, calificare în optimi la Doha, la prima apariție după Australian Open

Iga Swiatek, locul 2 mondial, calificare în optimi la Doha, la prima apariție după Australian Open

de Redacția Jurnalul    |    10 Feb 2026   •   23:15
Iga Swiatek, locul 2 mondial, calificare în optimi la Doha, la prima apariție după Australian Open
Sursa foto: Hepta/Jucătoarea poloneză a câștigat 75% dintre punctele pe primul serviciu și 57,1% cu al doilea serviciu.

Iga Swiatek, locul 2 mondial și cap de serie nr. 1, s-a calificat, marți seară, în optimile de finală ale turneului WTA 1000 de la Doha, după o victorie clară în fața indoneziencei Janice Tjen, locul 46 WTA. A fost primul meci al polonezei după înfrângerea din sferturi de la Australian Open.

La prima apariție oficială după Australian Open, Iga Swiatek a avut nevoie de doar 69 de minute pentru a-și asigura locul în optimi, dominând categoric partida disputată pe hard, la Doha.

Swiatek, cap de serie numărul 1 la competiția din Qatar, a controlat autoritar primul set, pe care l-a câștigat cu 6-0, profitând de problemele adversarei la serviciu și de un joc solid pe retur.

Jucătoarea poloneză a câștigat 75% dintre punctele pe primul serviciu și 57,1% cu al doilea serviciu.

În plus, a câștigat 90% dintre puncte pe retur la al doilea serviciu al adversarei.

În actul secund, Tjen a reușit să echilibreze parțial jocul, însă diferența de valoare s-a menținut. Swiatek a convertit 3 dintre cele 6 mingi de break avute și a gestionat momentele importante, salvând o minge de break.

La serviciu, poloneza a avut 63,2% procentaj de reușită la primul serviciu introdus în teren. Swiatek a fost mult mai eficientă la schimburile decisive, în special pe retur, unde a câștigat 44,4% dintre punctele jucate cu primul serviciu al adversarei.

Turneul de la Doha (WTA 1000), disputat pe hard, reprezintă primul test pentru Swiatek după parcursul de la Melbourne.

În optimile de finală, Iga Swiatek o va întâlni pe Daria Kasatkina, locul 61 WTA.

Jucătoarea de origine rusă care reprezintă Australia a trecut, tot marți, de belgianca Elise Mertens, cap de serie nr. 14, scor 6-4, 6-0.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Iga Swiatek wta doha
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri