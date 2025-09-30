x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Jannik Sinner s-a calificat în semifinalele China Open, după victoria cu Marozsan

Jannik Sinner s-a calificat în semifinalele China Open, după victoria cu Marozsan

de Redacția Jurnalul    |    30 Sep 2025   •   10:30
Jannik Sinner s-a calificat în semifinalele China Open, după victoria cu Marozsan
Sursa foto: Hepta

Tenismenul italian Jannik Sinner, cap de serie numărul 1 la turneul ATP 500 de la Beijing - China Open și locul 2 mondial, l-a învins luni pe ungurul Fabian Marozsan (locul 57 ATP) și a obținut calificarea în semifinalele competiției.

Italianul s-a impus cu 6-1, 7-5, după ce a revenit spectaculos în setul secund, câștigând ultimele trei game-uri ale partidei.

După un prim set controlat autoritar, Sinner a fost condus cu 5-4 în manșa a doua, dar a reușit să revină și să închidă meciul fără a permite adversarului să trimită duelul în decisiv.

Pentru un loc în finala de la Beijing, campionul ediției 2023 îl va întâlni pe australianul Alex de Minaur, cap de serie numărul 3 și locul 8 mondial, care a beneficiat de retragerea cehului Jakub Mensik, accidentat la scorul de 4-1 în primul set, din meciul de luni din sferturi.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Jannik Sinner atp beijing
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri