Jannik Sinner îl va înfrunta pe Carlos Alcaraz în finala turneului US Open

Sinner (24 ani), campionul en titre, a dispus în penultimul act de canadianul Felix Auger-Aliassime (27 ATP), cu 6-1, 3-6, 6-3, 6-4, astfel că va juca a patra sa finală de Mare Șlem în acest an.



Alcaraz (22 ani), cvadruplu campion de Grand Slam, l-a învins în minimum de seturi, cu 6-4, 7-6 (7/4), 6-2, pe Novak Djokovic (38 ani). Spaniolul are 5-4 în duelurile cu ''veteranul'' sârb, aceasta fiind prima sa victorie pe hard în meciurile directe.



Sinner și Alcaraz se vor întâlni pentru a treia oară în acest sezon într-o finală de Grand Slam, după ce italianul a câștigat la Wimbledon, iar spaniolul s-a impus la Roland Garros, salvând trei mingi de meci. Sinner l-a învins pe Alexander Zverev în final de la Australian Open.



La 24 de ani și 20 de zile, Sinner devine cel mai tânăr jucător din era profesionistă (începută în 1968) care atinge toate cele patru finale de Mare Șlem în cursul aceluiași sezon. Doar trei jucători au mai reușit această performanță înaintea sa, australianul Rod Laver, elvețianul Roger Federer și sârbul Novak Djokovic.



Sinner și Alcaraz sunt primii jucători după australienii Roy Emerson și Fred Stolle în 1964 care se înfruntă în trei finale de Mare Șlem în același sezon.



Dacă Sinner va pierde finala, care va avea loc duminică sub privirile președintelui american Donald Trump, el va pierde și fotoliul de lider mondial. El nu mai pierde, însă de doi ani (US Open 2023), în turneele majore disputate de hard.



Vineri, Sinner a reușit a 300-a sa victorie în circuitul profesionist și a 87-a la turneele de Mare Șlem, mai multe decât oricare italian dinaintea sa. Până acum el împărțea recordul cu Nicola Pietrangeli (dublu câștigător la Rolad Garros).



Canadianul Auger-Aliassime a disputat vineri, la 25 de ani, a doua sa semifinală de Mare Șlem, la patru ani de la precedenta, jucată tot la New York.



Celălalt învins în semifinale, Novak Djokovic (7 ATP), rămâne în căutarea celui de-al 26-lea său titlu de Mare Șlem. El a pierdut în semifinale la toate turneele de Grand Slam din acest sezon, după ce a fost nevoit să abandoneze la Melbourne, în fața lui Alexander Zverev și a fost învins de Sinner la Roland Garros și Wimbledon.



Pentru Alcaraz va fi a doua finală pe care o joacă la US Open. În 2022, ibericul a obținut primul său titlu de Mare Șlem, devenind, la 19 ani, cel mai tânăr lider mondial de la crearea clasamentului ATP, în 1973.



Vineri, Alcaraz și-a luat o revanșă în fața lui Djokovic, care l-a învins în finala olimpică de la Paris și în sferturi la Australian Open.



Alcaraz are 9-5 în confruntările cu Sinner.