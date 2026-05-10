Jannik Sinner, debut impecabil la Roma: Italianul vizează al șaselea titlu Masters 1000 consecutiv

Italianul Jannik Sinner, liderul mondial, a debutat cu succes sâmbătă la turneul Masters 1.000 de la Roma (ATP), competiție dotată cu premii totale de 8.235.540 de euro, după ce l-a învins în turul secund pe austriacul Sebastian Ofner (82 ATP), scor 6-3, 6-4, potrivit AFP.

Favoritul principal al turneului, Jannik Sinner urmează să întâlnească în faza următoare câștigătorul duelului dintre cehul Jakub Mensik (28 ATP) și australianul Alexei Popyrin (60 ATP).

Jucătorul italian, finalist la Roma în 2025 și învins atunci de rivalul său Carlos Alcaraz (retras anul acesta din cauza unei accidentări), este așteptat cu mare interes de publicul local.

El poate întrerupe o așteptare de 50 de ani a tenisului italian, care nu a mai câștigat titlul masculin la Foro Italico din 1976, de la Adriano Panatta.

În cazul în care va câștiga finala din 17 mai, Sinner, în vârstă de 24 de ani, ar putea scrie două noi pagini în istoria circuitului ATP. El ar deveni al doilea jucător, după sârbul Novak Djokovic, care câștigă toate cele nouă turnee Masters 1.000, și primul care reușește șase titluri Masters 1.000 consecutive (Paris 2025, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo și Madrid în acest sezon).