Jannik Sinner atinge prima semifinală la Madrid și ajunge la 26 de victorii consecutive în turneele Masters

Sinner, care nu a atins niciodată finala la Madrid, s-a impus după aproape două ore de joc şi va juca în semifinale cu învingătorul dintre francezul Arthur Fils (25 ATP) şi cehul Jiri Lehecka (14 ATP). Italianul a obţinut a 26-a sa victorie consecutivă în turneele de categoria ATP Masters 1.000, cedând doar două seturi, notează AFP.



Jannik Sinner ţinteşte al cincilea titlu consecutiv la categoria ATP Masters 1.000. Acesta este principalul său obiectiv la Madrid, ceva ce nimeni nu a mai realizat vreodată în istorie. El i-a egalat deja pe Novak Djokovic şi Rafael Nadal, care au câştigat fiecare câte patru titluri în capitala Spaniei. Sârbul a făcut-o de trei ori, iar spaniolul o dată. Djokovic a câştigat cinci titluri consecutive la acest nivel între Paris în 2014 şi Roma în 2015, dar nu a participat la Madrid în acel an.



Rafael Jodar a ajuns în sferturile de finală ale unui turneu de această categorie pentru prima dată în cariera sa. Jucătorul madrilen, în vârstă de 19 ani, este la primul său sezon ca profesionist.

