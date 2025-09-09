Calificarea la Mondial, între iluziile lui Lucescu și realitate

În weekendul trecut, aglomerat de meciuri de calificare pentru mondialul de anul viitor, iubitorii de fotbal au avut ocazia să aleagă din zecile de meciuri transmise la televiziunile din România. Desigur, majoritatea microbiștilor a ales amicalul România - Canada, să vadă la lucru naționala lui Mircea Lucescu la un an de mandat. Din păcate, au văzut una dintre cele mai slabe partide ale României din ultimii ani, comparabilă cu meciurile de dinainte de plecarea la EURO 2024, cu Liechtenstein și Bulgaria. Doar că acum naționala noastră a pierdut rușinos, iar prestația a fost plictisitoare: „noroc cu canadienii, care au jucat fotbal și pentru noi”.

După ce vezi meciurile Bulgaria - Spania, 0-3, și Turcia - Spania, 0-6, te întrebi serios ce să cauți la un Campionat Mondial unde poți da peste niște iberici de 18-20 de ani care-ți dau cu terenul în cap, care joacă cu plăcere, care te umilesc cu zâmbetul pe buze și te fac să te lași de fotbal. Golul al doilea al Spaniei cu Turcia ar trebui pus pe genericele tuturor emisiunilor de fotbal, iar faza - predată copiilor care se apucă de fotbal încă de la 7-8 ani. La acțiunea de 75 de secunde au participat toți cei 11 jucători spanioli, 37 de pase, din care 15 din prima, și încheiate cu un gol superb. Întreaga echipă turcă - cu vedete grele, ca Çalhanoğlu (Inter Milan), Güler (Real Madrid), Yildiz (Juventus), Çelik (AS Roma), Ozkan (Dortmund) - n-a putut face altceva decât să admire țesătura incredibilă de pase. Pe site-urile turcești s-au scris valuri de ironii: „Erau ocupați să ia notițe”, „Nu strici cu un fault o astfel de fază. Însă nici fault n-au putut face”, „Deci așa arată fotbalul viitorului”. Dacă l-ar fi întrebat însă pe Mircea Lucescu, acesta ar fi spus, probabil, că „dacă dăm la o parte cele șase goluri primite, naționala Turciei a jucat excepțional”. Demonstrația de forță a Spaniei ar trebui să fie o lecție și pentru tehnicienii noștri, și pentru jucători, care la 22-23 de ani sunt încă la capitolul „speranțe”. Spania face deja spectacol total de câțiva ani cu Yamal - 18 ani, Pedri - 22 ani, Hijsen - 20 ani, Nico Williams - 23 ani. Noi încă sperăm ca Ianis Hagi să-și găsească, la 26 de ani, o echipă unde să prindă minute, ca Dennis Man, 27 de ani, să se acomodeze la Eindhoven, Louis Munteanu, 23 de ani, să realizeze că s-a apucat de un sport în care seriozitatea este importantă, ca Bancu să se decidă pe ce post vrea să joace, fie apărător, fie mijlocaș, fie extremă. Oricum ne-am uita, naționala României este continuu în durerile facerii, iar suporterii tot speră că în „campania asta poate jucăm și noi ceva”.

Până la urmă, ce mari schimbări a adus Mircea Lucescu la națională?

Acum a devenit limpede norocul cu care ne-am calificat la EURO 2024 din grupa cu Elveția și de ce Edi Iordănescu nu a mai continuat ca selecționer. Știa că norocul nu dă întruna gol, nu face devieri și nici nu driblează la nesfârșit. Mai mult nu putea scoate din acești jucători. De aceea Mircea Lucescu a fost primit ca un Mesia al fotbalului nostru. Dar s-a lovit și el de aceeași problemă ca Iordănescu jr: n-are cu cine și a fost nevoit să meargă tot pe mâna lotului lui Edi de la EURO. A rămas și lotul, a rămas și tactica, a rămas și jocul învechit. Deci, până la urmă ce a schimbat Mircea Lucescu la națională? Campania fără înfrângere din Liga Națiunilor din toamnă? Păi, tot fără înfrângere ne-a calificat și Edi la EURO, dar cu adversari mai grei decât Liga C a Ligii Națiunilor.

Iar lecția pe care ne-a dat-o Canada este elocventă. Ei au jucat modern, în viteză, lucruri la care noi n-am avut replică. Însă citându-l din nou pe nea Mircea, care o fi urmărit alt meci: „Dacă dăm la o parte cele trei goluri primite, naționala noastră a jucat foarte bine”... doar că ne mai puteau da încă 2-3 goluri. Și nu am avut în față Spania. Am avut Canada, iar „rezultatul este nedrept”, pe principiul „dacă nu ne dădea ei trei goluri, aveam mari șanse să scoteam cel puțin un rezultat de egalitate”.

„Putem învinge în Cipru”

Diseară jucăm în Cipru și, măcar teoretic, putem învinge. I-am învins și în Liga Națiunilor în toamnă, i-am învins acasă și în luna iunie. În cele trei meciuri din mandatul lui Mircea Lucescu le-am înscris nouă goluri și am primit doar unul. În plus, Cipru este ieșită complet din cărțile calificării la Mondial. Are deja trei înfrângeri în grupă și nici minunile n-o mai ajută. Însă ne pot încurca. Am văzut meciul lor de sâmbătă din Austria, iar ciprioții i-au ținut pe favoriții grupei la respect tot meciul și doar un penalty la limită, dictat după o analiză VAR a înclinat balanța. Dar Cipru a jucat cu multă ambiție. Poate n-au valoarea noastră, însă la ambiție ne depășesc.

Chiar și așa, o victorie diseară, la Nicosia, nu înseamnă mai mult decât de doi bani speranță să mai prindem locurile 1-2 în grupă, cu condiția ca echipele celelalte să se încurce la nesfârșit doar de dragul nostru.

Ciudățeniile lui Il Luce

Desigur, Mircea Lucescu poate invoca ghinionul. În meciul cu Canada ar fi vrut să testeze câțiva jucători pentru viitor, Louis Munteanu, Borza, chiar și pe Bîrligea, de la care aștepta confirmări. Din păcate, toți s-au accidentat pe ultima sută de metri. Putea însă să-l testeze pe Baiaram, așa cum le-a oferit șanse lui Dobre, Ghiță sau Miculescu.

Ciudată este păstrarea în poartă a lui Horațiu Moldovan. „Dând la o parte” gafa de la golul 2 al canadienilor, Moldovan nu joacă la echipa de club. Ultimul lui meci oficial în campionat a fost în aprilie, când era la Sassuolo, însă a fost titular doar la națională. De când s-a transferat la Oviedo, în Spania, n-a prins niciun minut în La Liga. Totuși, Lucescu i-a declarat susținere în continuare și chiar dacă are pe bancă doi portari în formă și care apără meci de meci, Răzvan Sava, Udinese și Târnovanu, FCSB. Moldovan este dat ca sigur titular azi, cu Cipru.

Restul „11”-ului nu va avea surprize. Linia de fund cu Rațiu, Burcă, Mihai Popescu, Bancu, la mijloc Răzvan Marin, Marius Marin și Nicușor Stanciu, iar în atac Man, Drăguș și Florin Tănase. Singurele modificări printre titulari putând fi Ghiță în locul lui Mihai Popescu și Dobre în locul lui Man. De asemenea, ar putea intra și Mitriță.

Baraj de coșmar

La cum arată în acest moment clasamentele din grupele de calificare, barajul va fi de coșmar. Sistemul din play-off-ul din primăvară nu ne oferă decât variante cumplite: se face un clasament al echipelor care vor termina pe locurile 2 în grupe pe baza coeficientului UEFA. Primele patru vor fi repartizate în prima urnă valorică și vor juca primul meci cu urna a patra valorică, în care va fi România. Astfel, vom avea cei mai grei adversari. În acest moment, prima adversară din primăvară ar fi Italia, Germania, Polonia sau Ucraina, situație în care, să fim serioși, nu va mai exista și un al doilea adversar, mai ales că România va juca doar în deplasare.

Cu aceste perspective, poate ne-ar fi mai util să ieșim definitiv azi din calculele pentru locurile 1-2 și restul meciurilor din grupă să le folosim cu rol de meciuri-școală în care Il Luce să predea jucătorilor schimbarea pe care suporterii o așteaptă de la numirea pe banca naționalei, și pe care chiar el a promis-o. Pentru că meciurile decisive vor fi în primăvară.

