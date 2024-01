Medvedev revine de la 0-2 și trece de Zverev în finala cu Sinner, la Australian Open

În a 19-a lor întâlnire directă, dar prima la un turneu major, Medvedev a fost la două puncte distanță de înfrângere în tie-break-ul setului patru, dar a rămas calm, avansând în cele din urmă la al șaselea său meci pentru titlu de Slam, după o epopee de patru ore și 18 minute.

Campionul de la US Open 2021, care acum îl conduce pe Zverev cu 12-7 în seria întâlnirilor directe, va încerca să obțină al doilea său trofeu major atunci când îl va înfrunta duminică pe italianul Jannik Sinner, după ce al patrulea favorit l-a învins în patru seturi pe Novak Djokovic, în patru seturi.

Cea de a 27-a victorie la Melbourne Park, face din Medvedev al 13-lea jucător din Era Open care ajunge în finala Australian Open în trei sau mai multe rânduri, după ce a pierdut în 2021 și în 2022.

La începutul acestei două săptămâni, jucătorul de 27 de ani a revenit de la două seturi în urmă pentru a-l învinge pe Emil Ruusuvuori, meciul din turul al doilea terminându-se la ora locală 3:40. De asemenea, el l-a eliminat în sferturi de finală pe polonezul Hubert Hurkacz, aflat în Top 10, în cinci seturi.

Zverev avea ca obiectiv să ajungă în a doua sa finală majoră după ce a avansat până la meciul pentru titlu de la US Open în 2020, când a fost la două puncte de victorie împotriva lui Dominic Thiem.

Numărul 6 mondial a câștigat meciuri de cinci seturi împotriva lui Lukas Klein și Cameron Norrie la Melbourne în această săptămână.

"În primul set, sincer, cred că amândoi nu am jucat prea bine", a spus Medvedev la interviul de pe teren. "În setul al doilea cred că am jucat puțin mai bine decât în primul set. El a jucat foarte bine, 6-3, două break-uri, nu am avut șanse pe serviciul lui. Am fost puțin pierdut, dar în timpul setului al treilea am spus că dacă voi pierde acest meci voi fi mândru de mine. Vreau să lupt până la final și dacă pierd, pierd, pierd și am reușit să câștig și sunt foarte mândru."

"La un moment dat, în setul al treilea, m-am simțit obosit din punct de vedere fizic", a mai spus rusul. ”M-am gândit că nu mai pot alerga timp de peste 40 de raliuri, așa cum am făcut în primele seturi, așa că m-am gândit să fiu mai agresiv și dacă nu merge am încercat ceea ce am crezut că va merge. A început să funcționeze.

"Am făcut lovituri mai bune pe care nu le făceam înainte și am început să servesc mai bine. În tie-break am avut puțin noroc la 5/5 la retur. Slice-ul a fost intenționat, dar lovitura de drop cu efect înapoi împotriva vântului nu a fost intenționată. Uneori trebuie să ai noroc, iar astăzi a fost ziua mea."

"Înainte, statisticile mele în cinci seturi nu erau bune, iar fizic și mental este greu în cinci seturi", a spus Medvedev. "Sunt mulțumit. În urmă cu o lună am vrut să mă schimb puțin pentru a fi mai puternic din punct de vedere mental... Sunt încă departe de a fi perfect, dar încerc".

(sursa: Mediafax)