Mirel Rădoi a vorbit fără să spună nimic

Mult-așteptata ieșire în public a selecționerului a avut loc degeaba. Din tot discursul lui Mirel Rădoi, cel mai interesant a fost că disputarea amicalului cu Anglia de pe 6 iunie pe stadionul din Middlesbrough îi aduce aminte de celebrul eșec din semifinalele Cupei Uefa din 2006. În rest, doar vorbe goale.

Selecționerul României „a vorbit” prima oară după eșecul din Armenia, de la sfârșitul lunii martie. Mai exact, „a bifat la număr” o întâlnire cu presa. Ce a spus însă... nimic concret. Nici strategia pentru Jocurile Olimpice, nici pe ce jucători se va baza la Tokyo, nici despre negocierile cu șefii cluburilor pentru a-i fi lăsați jucători la lot. „Ne vom întâlni, vom vedea cum rezolvăm”, a spus ieri Rădoi. Mai concret decât atât nici nu se putea exprima.

Cu Mutu, fără Mutu

Nici despre colaboratorul său de la echipa de tineret, Adrian Mutu, nu a dat niciun detaliu. Selecționerului echipei U21 i-a expirat contractul cu FRF, astfel că locul este vacant, un lucru de neînțeles atâtat timp cât este foarte scurt timpul până la Jocurile Olimpice de la Tokyo și nucleul lotului trebuie să fie alcătuit din jucători sub 23 de ani, practic de la naționala U21 care a participat în martie la Europeanul de tineret. Deci nicio vorbă despre colaborarea cu Adrian Mutu, nici despre jucători, nici despre pregătire. Desigur că Adrian Mutu va decide singur dacă va continua colaborarea cu FRF sau va prelua o echipă de club, însă prezența lui în pregătirea locului olimpic este esențială pentru că el cunoaște cel mai bine jucătorii.

„Jucăm cu Anglia la fel”

În ceea ce privește amicalul cu Anglia de pe 6 iunie, Rădoi a declarat că este nemulțumit că meciul a fost mutat la Middlesbrough, un loc de coșmar pentru selecționer după semifinala Cupei UEFA pierdută în 2006 pe același stadion, meci în care însuși actualul selecționer are pe conștiință două goluri primite. „Vom juca la fel”, spune acesta. Nu ne-a zis ce înseamnă acest „la fel”. Ca în 2006, în înfrângerea cu Middlesbrough, sau ca în 2021, în înfrângerea cu Armenia. Nu ne-a lămurit cu asta, însă am aflat că și acum are în minte eșecul din urmă cu 15 ani. Una peste alta, Rădoi a folosit același limbaj obișnuit în ultimii ani la toate nivelurile FRF: „a vorbit doar ca să vorbească vorbe goale”, după cum spunea Marcel Pușcaș când a demisionat de la FRF, sătul de lipsa de conținut concret a acțiunilor federației.

Fără jucători de la FCSB

Selecționerul nu a zis nimic despre jucătorii de la FCSB, însă a vorbit patronul acestora: „Niciun jucător de la mine nu merge la Olimpiadă. Niciunul! „Cum să-mi las jucătorii la Olimpiadă? Păi, Burleanu a făcut ceva pentru noi sau pentru mine? Îmi dă mie Burleanu vreun ban ca să cresc tinerii? Milă îmi e de tine, dar mai milă îmi este de mine. Eu trebuie să îmi urmăresc interesul echipei mele și banii mei. Nu mă interesează Olimpiada, mă interesează cupele europene. De acolo iau bani, de la Olimpiadă ce bani iau? Pierd bani cu Olimpiada, poate pierd calificarea în grupele Champions League, Europa League sau Conference League, dacă-mi vin de la Olimpiadă jucătorii obosiți sau accidentați. Nu vreau să risc banii mei și cupele europene pentru dictatorul Burleanu. Ce face el pentru mine?”, a declarat Gigi Becali, în condițiile în care jucătorii vizați de Mirel Rădoi erau Andrei Vlad, Olimpiu Moruțan, Răzvan Oaidă, Darius Olaru, Denis Haruț și Octavian Popescu, oameni de bază în primul „11”.

Nici Craiova n-ar da jucători

Selecționerul a evitat și întrebarea vizavi de jucătorii de la Universitatea. „Să vedem..., o să mai discutăm..., o să ne întâlnim cu șefii cluburilor...”. Probabil că Mirel Rădoi așteaptă să vadă dacă Universitatea Craiova va ajunge în Conference League. În cazul ratării acestui obiectiv, patronul Mihai Rotaru s-ar putea răzgândi și ar lăsa tinerii la lotul olimpic. „Vorbim de fotbaliștii Craiovei pentru Olimpiadă doar după încheierea campionatului. Până atunci nu putem lăsa jucători nici la pregătiri, nici la amicale. În orice caz, dacă se suprapune calendarul cu pregătirea pentru competițiile europene cu Jocurile Olimpice ne va fi imposibil să lăsăm jucători să meargă în Japonia. Cu toată dragostea pentru Rădoi, care e oltean de-al nostru, nu putem sacrifica obiectivele noastre europene. Din toamnă vor avea acces pe stadion și spectatorii și dorim în primul rând să oferim suporterilor noștri meciuri în cupele europene, pe stadionul nostru”, a declarat și Mihai Rotaru, patronul „Științei”.

Nucleul echipei: Man și Mihăilă

Norocul selecționerului este acela că doi jucători de bază al ambelor selecționate, națională și olimpică, nu mai depind nici de calendarul cupelor europene, nici de mofturile conducătorilor de cluburi din România. Man și Mihăilă au retrogradat cu Parma în Serie B din Italia și, teoretic, Jocurile Olimpice ar trebui să fie în afara programului clubului italian. În plus, în Italia șefii cluburilor dau o foarte mare importanță vizibilității jucătorilor lor la nivel internațional, eventualele evoluții bune urmând să le crească cotele.

Îl poate pierde și pe Budescu

Alături de cei doi, Rădoi se va baza la Jocurile Olimpice mai mult pe jucători care evoluează în străinătate. În lipsa unui Cicâldău, Moruțan sau Darius Olaru, soluția ar fi Constantin Budescu, care evoluează în Arabia Saudită la Damasc. Cum campionatul se încheie acolo pe 30 mai, iar echipa lui Budescu este în zona retrogradării cu trei etape rămase, mijlocașul ploieștean ar putea fi în vacanță și chiar liber de contract, dacă Damas ajunge în divizia a doua saudită. Însă în acest caz, un Budescu liber ar putea accepta propunerea lui Gigi Becali de a se alătura pentru a doua oară FCSB-ului, special pentru cupele europene. Astfel, și „Budi” ar intra în grupul celor pe care Becali nu-i lasă la Olimpiadă.

Data viitoare vă voi spune mai multe, deocamdată studiem mai multe variante, urmează să mai negociem. Vedem și strategiile cluburilor, să găsim soluții. Deocamdată nu vă pot spune mai multe.

Mirel Rădoi, selecționer

Dinamo s-a salvat, Craiova tremură

Finalul de sezon a răsturnat calculele făcute la finalul sezonului regular. La mijlocul lunii februarie, la intrarea în play-off și play-out, lucrurile păreau clare, cu o luptă în trei la titlu, FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova, cu favorită FCSB, iar la retrogradare se cânta prohodul lui Dinamo. După numai câteva etape Craiova a ieșit din lupta pentru titlu, favorita principală a devenit CFR Cluj, iar Dinamo s-a salvat după o suită de patru victorii consecutive.

Oltenii pot rata Europa

Cu trei meciuri rămase de disputat în Liga 1, pentru U Craiova a mai rămas un singur obiectiv cu care să salveze sezonul: Cupa României. Însă va fi extrem de greu, adversarul din finală, Astra Giurgiu, are un joc mereu surprinzător și pot răsturna oricând calculele hârtiei. Mai mult, jocul Craiovei este în cădere liberă, a dispărut omogenitatea, jucători exponențiali ca Cicâldău sau Nistor par epuizați pe final de sezon și nu se mai regăsesc pe teren. Astfel, oltenii sunt în pericol și în campionat, unde pot pierde locul 3 în dauna lui Sepsi, și în Cupă, când pe stadionul din Ploiești vor fi aproximativ 8.000 de spectatori în finală. Presiunea publicului ar putea fi în dezavantajul craiovenilor.

Sepsi este deja văzută favorită pentru sezonul viitor

Surpriza plăcută a acestui final de campionat a oferit-o Sepsi Sf. Gheorghe. Privită ca „o altă echipă din play-off”, elevii lui Grozav au încurcat planurile favoritelor și se anunță o echipă de temut din sezonul viitor, când vor avea funcțional și noul stadion. Ambițiile sunt mari, mai ales că sunt mari șanse să participe și în preliminariile Conference League, o bună ocazie de pregătire pentru următoarea ediție a Ligii 1, în care Sepsi țintește și mai sus de locul 3.