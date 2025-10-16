x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Novak Djokovic îl elogiază pe Jannik Sinner: Mă văd pe mine în el

Novak Djokovic îl elogiază pe Jannik Sinner: Mă văd pe mine în el

de Redacția Jurnalul    |    16 Oct 2025   •   23:45
Novak Djokovic îl elogiază pe Jannik Sinner: Mă văd pe mine în el
Sursa foto: Hepta/Novak Djokovic

Înaintea semifinalei turneului demonstrativ Six Kings Slam, tenismenul sârb Novak Djokovic a declarat că se vede pe el în jocul lui Jannik Sinner, adversarul său din a doua partidă a zilei de joi de la turneul din Arabia Saudită.

„Lovește foarte puternic, joacă impecabil strategic și reușește să fie mereu peste tot. Îmi amintește de mine în cei mai buni ani”, a declarat Novak Djokovic, la conferința de presă premergătoare meciurilor.

Celebra afirmație face trimitere la confruntările trecute dintre cei doi, inclusiv semifinala de Cupa Davis 2023, când Sinner a salvat trei mingi de meci și a obținut victoria.

De asemenea, cei doi s-au întâlnit la Riad, în turneul demonstrativ, unde italianul a câștigat în trei seturi.

Sinner a primit cu bucurie laudele și a recunoscut că ar „împrumuta” de la Djokovic tehnici precum reverul și jocul de picioare pentru a-și perfecționa jocul.

„Accelerația, viteza, totul”, a replicat italianul.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: novak djokovic Jannik Sinner six kings
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri