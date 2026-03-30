Novak Djokovic spune „pas” și la Monte Carlo: Accidentarea la umărul drept îl ține departe de teren

Cu 24 de titluri de Mare Șlem în palmares, Djokovic s-a retras și de la turneul Miami Open în urma unei accidentări la umărul drept și încă nu este pregătit să revină.



Chiar dacă Djokovic obișnuiește să lipsească de la turneele ATP Masters 1.000, va fi pentru prima dată începând din 2011 când nu participă la competiția de la Monte Carlo.



Mesajul de pe pagina de Instagram a turneului menționează: ''Novak Djokovic s-a retras din turneu. Îi transmitem cele mai bune gânduri și sperăm să revină pe teren cât mai curând''.



Djokovic este dublu câștigător al turneului de la Monte Carlo, care se va desfășura în perioada 4-12 aprilie.



În schimb, francezii Gael Monfils (49 ani) și Moise Kouame (17 ani) au primit wild-card-uri.

AGERPRES