O înotătoare chineză de 12 ani impresionează cu o performanță de nivel mondial

Yu Zidi a reușit un timp extraordinar de 2 minute și 10,63 secunde în proba de 200 m mixt individual feminin la campionatele naționale din China, desfășurate la Shenzhen, transmite AFP.

Rezultatul ei depășește cu mult standardul necesar pentru calificarea la campionatele mondiale de la Singapore din iulie-august.

Performanța tinerei sportive a atras atenția World Aquatics, organismul mondial de conducere a înotului, care a postat pe X mesajul: „Atenție, senzație la 12 ani!".

Dacă ar fi participat la Jocurile Olimpice de la Paris de anul trecut, timpul înregistrat de Yu i-ar fi asigurat calificarea în semifinale.

La campionatele naționale, Yu a obținut locul al doilea, fiind depășită doar de Yu Yiting, sportivă cu experiență olimpică la Paris. Asociația chineză de înot a anunțat că va aștepta încheierea competiției naționale de la Shenzhen, programată sâmbătă, înainte de a anunța definitiv lotul pentru mondialele de la Singapore.

Yu, care va împlini 13 ani în octombrie, se antrenează în provincia nordică Hebei și a fost numită „noua stea" de către mass-media din China după ce a apărut în atenția publicului anul trecut.

„După ce am participat la competiții importante, am înțeles și mai bine importanța de a da tot ce am mai bun la fiecare antrenament pentru a obține rezultate bune și a avea o inimă puternică", a declarat tânăra înotătoare pentru presa chineză la începutul acestui an.

„Probabil că cel mai dificil moment este atunci când ești cel mai aproape de obiectivul tău. Trebuie să continui", a adăugat ea.

