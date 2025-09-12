Pe urmele generației Năstase–Țiriac: România, din nou la luptă în Cupa Davis!

Echipa noastră

România se pregătește pentru o confruntare dificilă în Cupa Davis, într-o deplasare în El Salvador (13–14 septembrie 2025), pe o suprafață rapidă, unde miza este calificarea în play-off-ul Grupei Mondiale I.

Staff-ul tehnic, alcătuit din căpitanul nejucător Adrian Marcu, antrenorii Ion Moldovan și Daniel Dobre, preparatorul fizic Teo Cercel și fizio-kinetoterapeutul Dragoș Rusu, aliniază la simplu o echipă tânără și ambițioasă: Gabriel Ghetu (17 ani, locul 760 ATP) și Radu David Țurcanu (19 ani, locul 660 ATP). În proba de dublu, România mizează pe cei mai bine clasați jucători ai momentului, Bogdan Pavel (188 ATP) și Alexandru Jecan (134 ATP).

Sportivii români sunt hotărâți să ducă mai departe tradiția unei competiții în care Ilie Năstase și Ion Țiriac au scris istorie, jucând trei finale pentru România.

Adversarii

El Salvador mizează pe experiența lui Marcelo „Chelo” Arévalo, actual număr 3 mondial la dublu și fost număr 139 la simplu, cel mai valoros jucător din istoria tenisului salvadorian. În februarie, Arévalo a condus echipa sa către un succes spectaculos, 3–2 împotriva Moldovei, consolidând statutul său de lider incontestabil.

Cupa Davis, o competiție istorică

Cupa Davis este principala competiție internațională pe echipe din tenisul masculin, organizată de Federația Internațională de Tenis (ITF). Este disputată anual de echipe naționale din peste 150 de țări, fiind considerată cea mai mare competiție sportivă anuală pe echipe din lume. Supranumită „World Cup of Tennis”, competiția a început în 1900, ca o provocare între Marea Britanie și Statele Unite.

Tradiția României în Cupa Davis

România are o istorie remarcabilă în această competiție, chiar dacă trofeul a fost mereu greu de cucerit. Țara noastră a jucat trei finale de Cupa Davis (1969, 1971 și 1972), toate pierdute în fața Statelor Unite. Generația condusă de Ilie Năstase și Ion Țiriac a rămas însă în istoria sportului românesc și mondial, fiind considerată „epoca de aur” a tenisului masculin românesc.

România se află printre puținele națiuni – alături de India – care au disputat mai mult de o finală fără a reuși să ridice trofeul. Totuși, tradiția, pasiunea și aportul marilor campioni continuă să fie o sursă de inspirație pentru actuala generație de jucători, care acum caută să scrie propria poveste.

Programul meciurilor

Meciurile se dispută la Santa Tecla, El Salvador sâmbătă și duminică începând cu ora 12:00, respectiv 11:00, ora locală, 21:00, respectiv 20:00, ora României.