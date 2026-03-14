Revanșa de la Australian Open: Sabalenka și Rîbakina se reîntâlnesc în finala de la Indian Wells.

În semifinalele încheiate sâmbătă, Sabalenka a învins-o pe cehoaica Linda Noskova (cap de serie 14) cu 6-3, 6-4, în timp ce Elena Rîbakina a eliminat-o pe ucraineana Elina Svitolina, cap de serie 9, cu 7-5, 6-4.



Sabalenka are un start formidabil în acest sezon, cu 16 victorii din 17 meciuri, singura înfrângere venind în finala de la Australia Open, chiar contra Rîbakinei. Liderul mondial s-a calificat pentru a 3-a oară în finala de la Indian Wells şi ţinteşte primul ei titlu din California.



Rîbakina, campioană la Indian Wells în 2023, după o finală tot cu Sabalenka, va juca pentru a 3-a oară cu jucătoarea din Belarus în ultimele 6 luni, pe care a învins-o în finala Turneului Campioanelor în noiembrie şi în finala Australian Open din ianuarie.



Sabalenka, care a ajuns în a 14-a ei finală WTA 1000, conduce totuşi în duelurile directe (8-7) cu Rîbakina.

