Liderul BNS: „Salariile s-au calculat în orb, din pix, fără analiza datelor din sistem”

Sindicatele au fost „strânse cu ușa” de partidele de la guvernare, pentru a accepta noul proiect al Legii salarizării, plin de erori grave, sub acuzația că oricine se opune condamnă România la pierderea a 700 de milioane de euro din PNRR.

Blocul Național Sindical a cerut documentele care au stat la baza conceperii acestui proiect de lege, inclusiv de la Banca Mondială, iar în urma analizei acestora, organizația sindicală a constatat că absolut tot proiectul de lege este fundamental greșit și va genera consecințe foarte grave în viitorii ani. Din calculele BNS reiese că România ar pierde cel puțin de trei ori mai mult decât suma din PNRR, doar pentru procesele din instanță, după ce sute de mii de angajați vor da statul în judecată și vor avea câștig de cauză. Dar pierderile statului nu se vor opri aici, pentru că legea nu creează doar inechități grave, ci este plină de probleme de neconstituționalitate. BNS cere retragerea imediată a proiectului Legii salarizării și asumarea pierderii banilor din PNRR, mai ales pentru că anvelopa bugetară luată în calcul este mult mai mică decât cea reală, ceea ce va face legea neaplicabilă, chiar dacă va fi promulgată.

Sindicaliștii din BNS au constatat, în urma analizei documentelor de la Banca Mondială care au stat la baza calculelor din noua lege a salarizării, că totul s-a făcut fără date reale care ar fi trebuit să stea la baza proiectului și împotriva principiilor de echitate. Dumitru Costin, președintele BNS, a declarat, pentru Jurnalul, că nu se pot face „mici corecții chirurgicale”, așa cum crede ministrul interimar USR al Muncii, Dragoș Pîslaru, pentru că legea este fundamental greșită și trebuie să fie modificată în totalitate.

„Această lege are erori majore de construcție. Toată lumea se întreabă de ce a ieșit așa ierarhia. Solicităm retragerea imediată a proiectului Legii salarizării în sectorul public, acesta fiind profund viciat, din punct de vedere conceptual. România trebuie să-și asume pierderea celor 700 de milioane de euro din PNRR, pentru că după adoptarea acestei legi se vor pierde miliarde de euro. Cel puțin de trei ori mai mult, numai în urma proceselor pe care angajații le vor câștiga, fiind și multe probleme de neconstituționalitate și de inechitate. Legea este fundamental greșită și nu poate fi corectată, iar noi am cerut documentele de la Banca Mondială, ni s-au oferit, le-am analizat și am constatat că salariile s-au calculat în orb, din pix, fără analiza datelor din sistem, pentru că nu au existat aceste date. Instituțiile nu au furnizat date referitor la salarizare, iar cei care au calculat grila de salarizare nici măcar nu au știut care este baza de pornire, ce salarii sunt în fiecare familie ocupațională. Le-au scos «din burtă», după ce au luat ca referință doar niște date de la ANAF, dar acelea nu sunt relevante. În plus, anvelopa bugetară de cheltuială salarială suplimentară nu poate fi 8 miliarde de lei, ci de cel puțin 12 miliarde. Doar sporul de dirigenție dacă se acordă în sistemul de educație, duce calculele cu mult peste cele actuale”, a explicat Dumitru Costin pentru Jurnalul.

Anvelopa bugetară, calculată greșit

Dragoș Pîslaru, ministrul USR interimar al Muncii, a declarat, recent, că anvelopa bugetară pentru salarii va fi de 174 de miliarde de lei, reprezentând aproximativ 9% din Produsul Intern Brut, ceea ce înseamnă că va fi mai mare cu 8 miliarde de lei față de cea actuală și că „niciun salariu în plată nu va scădea”, dar nu a vorbit despre scăderea veniturilor bugetarilor cu 20-25%, în medie, după eliminarea sporurilor și includerea unora dintre ele în salariul de bază, impozitabil. Pîslaru a mai declarat că anvelopa bugetară suplimentară pentru salarii nu poate depăși 8 miliarde de lei, pentru respectarea angajamentelor de reducere a deficitului bugetar, numai că 8 miliarde înseamnă cu cel puțin 4 miliarde sub nivelul real al acestui buget de salarii, conform calculelor BNS.

BNS mai arată că acest proiect al Legii salarizării au fost elaborat netransparent și este incapabil să asigure echitate, predictibilitate sau sustenabilitate în sistemul public de salarizare. „În forma actuală, proiectul nu reprezintă o reformă, ci o reproducere a dezechilibrelor existente, cu riscul de a le accentua și de a genera noi inechități structurale în întregul sector public”.

Nerespectarea principiilor Băncii Mondiale

În urma analizei documentelor, BNS a constatat lipsa unei evaluări obiective a posturilor și menținerea opacității sistemului. „Reforma salarizării este necesară, însă modul în care aceasta este propusă riscă să perpetueze inechitățile existente. Dezbaterea publică actuală se concentrează pe raporturi de putere între familii ocupaționale, în lipsa unei evaluări analitice obiective a posturilor în sectorul public, așa cum este recomandat de Banca Mondială”, transmite confederația sindicală.

Conform sindicatelor, sistemul actual de ierarhizare a posturilor „este opac și inechitabil, fiind rezultatul consultărilor sporadice desfășurate în vederea adoptării Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și al intervențiilor ad-hoc în structura salarială pentru diferite categorii de posturi în ultimii cinci ani”.

BNS atrage atenția și asupra faptului că sistemul bazat pe posturi, aplicat în sectorul public din România nu are la bază o metodologie analitică de evaluare a posturilor, iar cadrul non-analitic aplicat în 2017 a asigurat o consecvență limitată în ierarhizarea posturilor. „Având în vedere accentul pus pe echitate în obiectivele de reformă stabilite de România în PNRR, se recomandă folosirea unei metodologii analitice de evaluare a posturilor pentru ajustarea sistemului de ierarhizare a posturilor din sectorul public”, arată în raportul Băncii Mondiale, consultantul Guvernului pentru evaluarea sistemului actual de salarizare. În acest context, decizia de a continua fără să existe o evaluare analitică reală reduce semnificativ calitatea reformei și golește de conținut exercițiul de consultanță realizat cu sprijin internațional - explică BNS, care solicită emiterea unor dispoziții ferme care să oblige instituțiile publice centrale și locale să comunice în mod transparent Ministerului Muncii pozițiile de încadrare pentru întregul personal bugetar, precum și salariile în plată, cât și întreaga structură acestora (sporuri, bonusuri, stimulente, indemnizații etc.; crearea unor grupuri de lucru formate din reprezentanții Ministerului Muncii, ai Ministerului Finanțelor Publice, dar și ai instituțiilor publice și ai partenerilor sociali care să asigure evaluarea situației actuale, precum și evaluarea posibilităților de reformă în vederea reproiectării noului sistem de salarizare și reluarea demersurilor pentru stabilirea ierarhiei pozițiilor în sectorul public, plecând de la metode analitice, conform indicațiilor furnizate de Banca Mondială. Blocul Național Sindical își reafirmă disponibilitatea pentru dialog, însă subliniază că o reformă de o asemenea amploare nu poate fi realizată fără transparență, rigoare tehnică și consens social real.

Polițiștilor și militarilor li se anulează un drept istoric - cel la norma de hrană, pe care nici comuniștii nu l-au eliminat, fiindu-le dat de Alexandru Ioan Cuza.

Polițiștilor și militarilor li se anulează un drept istoric

Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual (FSNPPC) ripostează împotriva noii legi a salarizării care le anulează un drept istoric - cel la norma de hrană, pe care nici comuniștii nu l-au eliminat, fiindu-le dat de Alexandru Ioan Cuza.

„Facem un scurt excurs în istoricul normei de hrană - acordată în Armata Română de pe vremea Domnitorului Alexandru Ioan Cuza -, pentru știința domnului ministru interimar al Muncii, care continuă să sfideze «legea gravitației», baleind într-un abis al formelor fără fond și al interviurilor date de amorul artei. Norma de hrană nu este un „moft” recent sau un „bonus” pe care unii guvernanți îl pot da sau nu, după cum au chef, ci un drept istoric fundamental, strâns legat de statutul special al militarului și polițistului român, recunoscut de toate regimurile politice pe care le-a avut România, inclusiv de cel comunist, pentru că statutul de disponibilitate permanentă al omului în uniformă, în slujba statului și a cetățenilor, a venit, încă din 1860, la pachet cu asigurarea hranei de către stat”, a transmis FSNPPC.

De la 1860, din timpul domniei lui Cuza, „odată cu crearea Armatei Române Moderne și a primelor structuri de Poliție/Jandarmerie, statul de atunci a preluat obligația constituirii „rației de hrană” sau a „vărsământului de masă”. Militarul sau polcovnicul (ofițerul de poliție de atunci) trebuia să fie capabil să acționeze instant, așa cum i-o cerea datoria, fără grija subzistenței”, arată federația sindicală.

De asemenea, aceeași prevedere apare și în legile de organizare militară și polițienească din perioada interbelică: „în timpul Regelui Ferdinand Întregitorul și, ulterior, al Regelui Carol al II-lea, personalul Corpului Mandatarilor de Poliție și al Siguranței Generale, alături de militari, primea „rația de subzistență” în natură sau echivalent cash atunci când se aflau în misiuni operative. Era considerat un drept de logistică operativă, nu un element de negociere salarială, așa cum crede domnul DP”, mai spun sindicaliștii din Poliție.

În perioada regimului comunist, când s-a produs instituționalizarea normelor, prin Decretul nr. 268/1954 și ordinele ulterioare ale MAI/MApN s-a făcut trecerea la sistemul modern de calorii. „S-au stabilit clar «Norma 1», «Norma 2» etc., calculate științific, în funcție de efortul depus (muncă de birou, regim de pază, intervenție operativă sau alarmă, școală militară sau elev de liceu militar). Logica era simplă, pentru decidenții de atunci, ceea ce se pare că nu mai funcționează la cei de azi: statul comunist, deși restrictiv în multe privințe, recunoștea că un om care păzește frontiera țării sau restabilește ordinea publică 12/24 de ore nu poate pleca cu sufertașul de acasă și nici nu are timp sau unde să meargă la restaurant”, explică federația sindicală.

După 1990 s-a dat Ordonanța Guvernului nr. 26/1994, actul normativ fundamental care reglementează și astăzi drepturile de hrană în timp de pace pentru personalul din Sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională; Legea nr. 218/2002 (privind organizarea și funcționarea Poliției Române) și Legea nr. 360/2002 (Statutul Polițistului), care au reconfirmat că polițistul are dreptul la hrană gratuită (sau contravaloarea ei), tocmai pentru că i se aplică restricții severe ale drepturilor cetățenești (nu are voie să facă grevă, nu are voie să aibă afaceri, este la dispoziție 24/7, are un statut restrictiv etc.).

„Restricțiile impuse de lege cer compensare: polițistul nu are program de opt ore, el este în priză permanent! El poate fi chemat din timpul liber la crime, accidente sau razii, iar norma de hrană compensează și această uzură și obligație de disponibilitate”, mai spun sindicaliștii, amintind că de fiecare dată când guvernul a încercat să taie aceste drepturi a urmat „o demotivare masivă a personalului, un val de demisii și o scădere dramatică a siguranței cetățeanului pe stradă”.