„Moment istoric” în oncologie: Tratament revoluționar pentru cel mai letal cancer

Un nou medicament experimental împotriva cancerului pancreatic a provocat un moment rar întâlnit în lumea medicală: sute de specialiști prezenți la cel mai mare congres de oncologie din lume s-au ridicat în picioare și au aplaudat aproape un minut rezultatele unui studiu care ar putea schimba radical tratamentul uneia dintre cele mai agresive forme de cancer. Medicamentul, numit daraxonrasib, a dublat supraviețuirea pacienților cu cancer pancreatic în stadii avansate, inoperabile, potrivit datelor prezentate la reuniunea anuală a Societății Americane de Oncologie Clinică (ASCO), desfășurată recent la Chicago. Experții spun că este una dintre cele mai mari descoperiri din ultimele decenii.

Cancerul pancreatic este considerat unul dintre cei mai periculoși adversari ai medicinei moderne. Boala este adesea diagnosticată târziu, doar după ce s-a răspândit, iar în formele metastatice rata de supraviețuire la cinci ani este extrem de redusă.

O boală pentru care medicina avea puține soluții

În prezent, există puține tratamente pentru această afecțiune oncologică, iar majoritatea fac puțin sau nimic pentru a ajuta.

Timp de decenii, oamenii de știință au încercat în zadar să găsească soluții inteligente pentru acest tip cancer. Tocmai de aceea reacția comunității medicale la prezentarea noului tratament a fost una fără precedent.

Rezultatele au fost prezentate de dr. Brian M. Wolpin, director al Hale Family Center for Pancreatic Cancer Research din cadrul Dana-Farber Cancer Institute, în cadrul ASCO 2026, iar în momentul în care cercetătorul a afișat pe ecran datele care arătau reducerea cu 60% a riscului de deces, sala plină de oncologi veniți din întreaga lume a izbucnit în aplauze și urale.

„Acest moment nu era prevăzut în prezentarea mea”, a glumit medicul după ce ovațiile s-au încheiat, scrie Newsweek.

De altfel, imaginile cu reacția participanților au devenit virale pe rețelele sociale și au fost vizionate de milioane de oameni.

Ce face acest medicament atât de special

Daraxonrasib țintește o proteină numită KRAS, considerată de decenii una dintre cele mai dificile ținte terapeutice din oncologie. Mutațiile genei KRAS sunt prezente în peste 90% dintre cazurile de cancer pancreatic și reprezintă unul dintre principalele motoare ale dezvoltării tumorii.

În mod normal, proteina KRAS funcționează ca un întrerupător biologic care controlează creșterea și diviziunea celulelor. Ea se activează și se dezactivează în funcție de nevoile organismului. Atunci când apar mutații, acest „întrerupător” rămâne blocat pe poziția „pornit”, iar celulele încep să se înmulțească necontrolat.

Dr. Shubham Pant, unul dintre cercetătorii implicați în studiu, a explicat dificultatea dezvoltării unor tratamente eficiente împotriva acestei proteine printr-o comparație sugestivă: „KRAS este ca o minge lucioasă. Nu poți lipi nimic de ea. Totul alunecă”.

Timp de zeci de ani, oamenii de știință au încercat fără succes să găsească o modalitate de a bloca această proteină. Daraxonrasib este primul medicament dintr-o nouă clasă terapeutică ce reușește să dezactiveze forma activă a proteinei și să oprească semnalele care alimentează creșterea tumorilor.

Rezultatele au surprins chiar și specialiștii

Studiul de fază III a inclus 500 de pacienți cu adenocarcinom pancreatic metastatic care nu mai răspunseseră la tratamentele anterioare.

Participanții au primit fie daraxonrasib - o pastilă administrată o dată pe zi, fie chimioterapia standard (intravenos), iar rezultatele au fost impresionante:

supraviețuirea generală a crescut de la 6,6 luni la 13,2 luni;

perioada în care boala nu a progresat aproape s-a dublat, de la 3,5 la 7,3 luni;

riscul de deces a fost redus cu 60%;

doar 1,2% dintre pacienți au întrerupt tratamentul din cauza efectelor adverse, comparativ cu 11,2% dintre cei tratați prin chimioterapie.

Datele cu concluziile studiului au fost publicate simultan și în prestigioasa revistă medicală The New England Journal of Medicine.

„Un grand slam”, spun experții

Entuziasmul generat de acest studiu nu s-a limitat la sala de conferințe.

Directorul oncologiei gastrointestinale din cadrul Intermountain Healthcare, dr. Mark Lewis, a scris pe rețeaua X că „rar ai sentimentul că asişti la un moment istoric în tratarea cancerului”, dar că acesta este unul dintre acele momente.

La rândul său, dr. Samuel Hume, cofondator al companiei Stematic Labs, a descris scena ca fiind „unul dintre cele mai uimitoare lucruri” pe care le-a văzut vreodată la o conferință medicală.

Julie R. Gralow, director medical al ASCO, consideră că impactul descoperirii depășește orice așteptări. „Am auzit de multe ori că acest studiu este un home run. Eu aș spune că este un grand slam”, a declarat aceasta.

Și mai emoționantă a fost reacția dr. Rachna Shroff, specialistă în oncologie cu 16 ani de experiență în tratarea cancerului pancreatic, care nu a fost implicată în studiu. „Am început să plâng în cabinet. Este un studiu incredibil de important pentru pacienții noștri”, a mărturisit medicul, citat de Newsweek.

De asemenea, Anna Berkenblit, director științific al Pancreatic Cancer Action Network, a calificat rezultatele drept „cel mai important progres pe care l-am văzut vreodată în cancerul pancreatic”.

FDA accelerează evaluarea noii terapii

Autoritățile americane au anunțat deja că vor accelera evaluarea medicamentului. Daraxonrasib a primit statutul de „Breakthrough Therapy” și „Orphan Drug”, două clasificări care permit o analiză prioritară atunci când există dovezi că un tratament poate aduce beneficii majore pacienților.

În paralel, FDA (Food and Drug Administration) a autorizat un program special de acces extins pentru pacienții cu cancer pancreatic metastatic care nu mai au alte opțiuni terapeutice și nu se pot înscrie în studii clinice.

Deși medicamentul trebuie să treacă în continuare prin etapele finale ale procesului de aprobare, specialiștii sunt de acord că rezultatele obținute până acum reprezintă una dintre cele mai importante vești din oncologie din ultimii ani.

Pentru sute de mii de pacienți diagnosticați anual cu cancer pancreatic, o boală care până acum oferea puține speranțe, daraxonrasib ar putea marca începutul unei noi ere în tratament.

Experții din Chicago au declarat, de asemenea, pentru The Guardian, că, având în vedere că mutațiile țintite de noua pastilă sunt asociate și cu alte tipuri de cancer, există speranță pentru descoperiri noi. Medicamente similare sunt testate acum pentru cancerul pulmonar și de colon.





