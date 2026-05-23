x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Trei românce iau cu asalt tabloul de dublu de la Roland Garros!

Trei românce iau cu asalt tabloul de dublu de la Roland Garros!

de Redacția Jurnalul    |    23 Mai 2026   •   18:00
Trei românce iau cu asalt tabloul de dublu de la Roland Garros!
Hepta/3 jucătoare pornesc în cursa pentru trofeul de dublu la Roland Garros

Trei jucătoare române se regăsesc pe tabloul principal de dublu feminin de la turneul de Mare Șlem Roland Garros, Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Elena-Gabriela Ruse, sâmbătă aflând perechile pe care le vor întâlni în primul tur, conform tragerii la sorți.

Sorana Cîrstea face pereche din nou cu rusoaica Anna Kalinskaya, cele două fiind campioane la Madrid în 2025. În primul tur vor juca împotriva franțuzoaicelor Fiona Ferro și Diane Parry, beneficiare ale unui wildcard. În cazul unei victorii, Cîrstea și Kalinskaya ar putea întâlni în turul secund favoritele 11, Laura Siegemund/Vera Zvonareva, care vor juca cu perechea Ann Li/Clara Tauson.

Jaqueline Cristian va juca la dublu alături de Anastasia Potapova, reprezentantă a Austriei, și va avea o misiune dificilă încă din primul tur. Cele două le va înfrunta pe favoritele numărul 16, Eri Hozumi (Japonia) și Fang-Hsien Wu (Taiwan).

Gabriela Ruse, care face pereche cu ucraineanca Marta Kostyuk, fiind semifinaliste la Roland Garros în 2024, a avut parte de cea mai complicată tragere la sorți dintre reprezentantele României.

Ruse și Kostyuk vor înfrunta din primul tur favoritele numărul trei, Elise Mertens (Belgia) și Shuai Zhang (China).

Româncele vor fi prezente și pe tabloul de simplu. Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse sunt programate să debuteze duminică, în timp ce Jaqueline Cristian, semifinalistă recent la Strasbourg, va intra ulterior în competiție.

Principalele favorite ale probei de dublu feminin sunt Katerina Siniakova și Taylor Townsend, în timp ce Anna Danilina și Aleksandra Krunic sunt capi de serie numărul doi. Campioanele en-titre sunt italiencele Sara Errani și Jasmine Paolini.

(sursa: Mediafax)

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: roland garros tenis dublu feminin
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri