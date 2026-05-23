Mobilizare istorică la Arena Națională: Drone și unități canine la concertul lui Max Korzh

Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române, Ana Maria Burchi, a declarat sâmbătă că fani din peste 50 de ţări sunt aşteptaţi la concert, iar autorităţile au luat toate măsurile de securitate în jurul stadionului.



"În mai puţin de o oră, Arena Naţională va primi peste 42.000 de participanţi la concertul artistului Max Korzh. Structurile MAI au dispus măsuri integrate de ordine publică pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă a tuturor participanţilor. Specificitatea acestui eveniment constă în caracterul său internaţional, fiind prezenţi participanţi din peste 50 de state. Jandarmeria şi Poliţia au organizat acţiuni preventive încă de zilele trecute, în cele mai importante puncte din Capitală. Au fost realizate materiale informative cu recomandări în mai multe limbi, postate pe canalele instituţionale", a explicat Ana Maria Burchi.



La faţa locului, sunt prezente echipaje ecvestre ale Jandarmeriei pentru intervenţie, dar şi câini specializaţi în detectarea materialelor explozive şi a substanţelor interzise.



De asemenea, la punctele de control-acces au fost amplasate echipamente tehnice pentru identificarea şi scanarea datelor biometrice.



În plus, drone şi un elicopter vor monitoriza din aer punctele de acces.