România, medalie de argint la Campionatul European de tenis de masă feminin

Echipa feminină de tenis de masă a României a pierdut, din păcate, o nouă finală împotriva Germaniei la Campionatele Europene de la Zadar. Astfel, tricolorele au obținut doar argintul, însă naționala masculină poate să spere la aur.

A fost a șasea finală europeană consecutivă disputată de echipa feminină a României și a treia clasare consecutivă pe locul al doilea continental, performanțe care au mai fost atinse la edițiile din 2023 (Malmo) și 2021 (Cluj-Napoca). Ultima dată când tricolorele au câștigat titlul european a fost în 2019, la Nantes

La Campionatul European Echipe Seniori 2025, echipa medaliată cu argint a fost formată din:

-sportivele Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia

-antrenorii Andrei Filimon (principal), Ionuț Seni (secund), Anamaria Sebe (secund), Mădălin Ionașcu (secund) și Adrian Crișan (secund).

După ani de muncă intensă, sacrificii și un vis comun al tuturor celor implicați, echipa tricoloră a parcurs un parcurs european remarcabil și a învins Țara Galilor (3-0) și Luxemburg (3-1), în faza grupelor, apoi a trecut de Serbia (3-2), Slovacia (3-0) și Olanda (3-0), înainte de confruntarea cu Germania din finală.

Titlul european a fost disputat de principalele două favorite din competiție, iar Germania, campioana en titre, s-a impus cu 3-0.

Pentru echipa vicecampioană, Bernadette Szocs a deschis finala într-un duel intens cu Annett Kaufmann. Cele două jucătoare și-au împărțit momentele de dominare, oferind un spectacol plin de intensitate, varietate tactică și lovituri puternice. În ciuda efortului remarcabil, Bernadette a cedat în setul decisiv.

Elizabeta Samara a intrat apoi la masă, într-un meci al fineței și preciziei împotriva lui Sabine Winter. Sportiva noastră a reușit să revină în joc în setul al treilea și a încercat să își impună ritmul cu lovituri decisive, însă Germania a dus scorul la 2-0.

Soarta finalei s-a decis în confruntarea dintre Andreea Dragoman și Nina Mittelham. După un început echilibrat, tricolora a forțat o revenire în setul al treilea, însă nu a fost suficient, iar meciul s-a încheiat cu 3-1 în favoarea adversarei, stabilind astfel ierarhia pe podiumul european.