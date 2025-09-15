România triumfă în Cupa Davis! Tricolorii merg în play-off-ul Grupei Mondiale I

Echipa României a reușit o victorie mare la Santa Tecla, în fața El Salvadorului. Într-o atmosferă incandescentă, tipică Americii Latine, tricolorii au învins cu 3–1 și au obținut calificarea în play-off-ul Grupei Mondiale I din 2026.

Succesul confirmă că noua generație poate duce mai departe tradiția unei competiții în care Ilie Năstase și Ion Țiriac au scris pagini de aur, ducând România în trei finale istorice.

Eroii de la simplu

Radu David Țurcanu (19 ani, locul 660 ATP) a fost omul decisiv al confruntării. El l-a învins pe starul gazdelor, Marcelo „Chelo” Arévalo (nr. 3 mondial la dublu), scor 6–7, 6–3, 6–2, și apoi a adus punctul decisiv în fața lui Cesar Cruz, 7–6, 6–3.

La doar 17 ani, Gabriel Ghetu (locul 760 ATP) și-a făcut debutul în Cupa Davis cu o victorie spectaculoasă împotriva lui Cruz, scor 6–1, 2–6, 6–2, confirmând că are resurse pentru a deveni un jucător de viitor pentru echipa națională.

O victorie care dă speranțe

El Salvador a punctat doar în proba de dublu, unde perechea Marcelo Arévalo – Cesar Cruz a trecut de românii Bogdan Pavel și Alexandru Jecan, scor 6–4, 6–4.

România încheie confruntarea cu 3–1 și privește cu încredere spre play-off-ul Grupei Mondiale I. Noua generație arată că știe să lupte, să reziste presiunii și să scrie propria poveste în istoria Cupei Davis.

