Serena Williams se întoarce pe teren după aproape 4 ani de la retragere

La 44 de ani, legenda americană a tenisului a primit un wildcard pentru a juca în turneul de dublu alături de o parteneră care nu a fost încă stabilită, potrivit unui comunicat emis de WTA la scurt timp după anunţul făcut de organizatorii de la Queen's. Serena Williams revine în circuit la aproape un an după sora ei mai mare, Venus, care şi-a reluat cariera profesională la 45 de ani în iulie 2025.



"Regina s-a întors", au scris organizatorii de la Queen's într-un mesaj postat pe X.



Acest anunţ pune capăt câtorva luni de speculaţii, alimentate de reînscrierea americancei pe lista jucătoarelor care ar putea fi supuse unor teste antidoping aleatorii.



Clasată pe locul 1 în lume timp de 319 săptămâni, Serena Williams a câştigat 73 de titluri la simplu în circuitul principal.



După înfrângerea suferită în runda a treia a turneului US Open din septembrie 2022, legenda americană a anunţat că "evoluează" mai departe de tenis, fără a declara oficial că acesta este sfârşitul carierei sale profesionale.



După ce a devenit mamă în 2017, Serena Williams a avut o a doua fiică în 2023. Ea este a zecea fostă numărul 1 mondial care îşi reia cariera după ce a devenit mamă şi prima de la japoneza Naomi Osaka, potrivit WTA.



"Serena a dus acest sport la un nivel nemaiatins. Este incredibil pentru tenis că îşi depăşeşte limitele şi revine", a declarat, în comunicatul de presă WTA, Martina Navratilova, care până acum deţinea recordul pentru cea mai în vârstă fostă numărul 1 mondial care încerca o revenire în circuit.



"Multe dintre jucătoarele mai tinere din circuit nu au avut niciodată ocazia să o înfrunte. Unele poate nici măcar nu au văzut-o jucând la televizor, aşa că va fi o experienţă nouă şi incitantă", a adăugat ea.

AGERPRES