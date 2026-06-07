x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Serena Williams se întoarce pe teren după aproape 4 ani de la retragere

Serena Williams se întoarce pe teren după aproape 4 ani de la retragere

de Redacția Jurnalul    |    07 Iun 2026   •   15:00
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Serena Williams se întoarce pe teren după aproape 4 ani de la retragere
Serena Williams revine oficial în tenis la vârsta de 44 de ani

Serena Williams, fost număr 1 mondial al tenisului feminin, câştigătoare a 23 de titluri de Mare Şlem şi absentă din circuit de la US Open 2022, îşi va relua cariera săptămâna viitoare la dublu la Queen's, au anunţat luni organizatorii turneului londonez pe iarbă, informează AFP.

La 44 de ani, legenda americană a tenisului a primit un wildcard pentru a juca în turneul de dublu alături de o parteneră care nu a fost încă stabilită, potrivit unui comunicat emis de WTA la scurt timp după anunţul făcut de organizatorii de la Queen's. Serena Williams revine în circuit la aproape un an după sora ei mai mare, Venus, care şi-a reluat cariera profesională la 45 de ani în iulie 2025.

"Regina s-a întors", au scris organizatorii de la Queen's într-un mesaj postat pe X.

Acest anunţ pune capăt câtorva luni de speculaţii, alimentate de reînscrierea americancei pe lista jucătoarelor care ar putea fi supuse unor teste antidoping aleatorii.

Clasată pe locul 1 în lume timp de 319 săptămâni, Serena Williams a câştigat 73 de titluri la simplu în circuitul principal.

După înfrângerea suferită în runda a treia a turneului US Open din septembrie 2022, legenda americană a anunţat că "evoluează" mai departe de tenis, fără a declara oficial că acesta este sfârşitul carierei sale profesionale.

După ce a devenit mamă în 2017, Serena Williams a avut o a doua fiică în 2023. Ea este a zecea fostă numărul 1 mondial care îşi reia cariera după ce a devenit mamă şi prima de la japoneza Naomi Osaka, potrivit WTA.

"Serena a dus acest sport la un nivel nemaiatins. Este incredibil pentru tenis că îşi depăşeşte limitele şi revine", a declarat, în comunicatul de presă WTA, Martina Navratilova, care până acum deţinea recordul pentru cea mai în vârstă fostă numărul 1 mondial care încerca o revenire în circuit.

"Multe dintre jucătoarele mai tinere din circuit nu au avut niciodată ocazia să o înfrunte. Unele poate nici măcar nu au văzut-o jucând la televizor, aşa că va fi o experienţă nouă şi incitantă", a adăugat ea.
AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: serena williams teren retragere
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri