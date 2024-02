Ziua sentinței pentru Simona: azi vor fi anunțate concluziile audierilor

Cea mai așteptată veste urmează să vină din Elveția, de la Lausanne. Azi are loc ultima zi a audierilor la Tribunalul de Arbitraj Sportiv în cazul de dopaj al Simonei Halep. Tot azi este așteptat și un verdict preliminar în acest caz. Simona a fost suspendată 4 ani în urma unui test din urmă cu un an și jumătate la US Open. Judecata care se încheie azi este extrem de importantă, deoarece menținerea suspendării ar însemna încheierea carierei jucătoarei noastre.

Patrick Mouratoglou și fizioterapeuta Candice Gohier, audiați ieri

În prima zi de audieri, de miercuri, Simona și avocații ei au adus dovezi noi pentru a demonstra nevinovăția ei. Ședința a durat mai mult de 10 ore și este de așteptat ca probele depuse la dosar să fie convingătoare în fața celor trei judecători. Ieri au fost audiați Patrick Mouratoglou și fizioterapeuta Candice Gohier, cele mai importante persoane din stafful Simonei. Din declarațiile date presei, Mouratoglou a mărturisit că el i-a recomandat administrarea acelui supliment alimentar care s-a dovedit ulterior contaminat cu roxadustat, substanță aflată pe lista celor interzise și care i-a produs testul pozitiv doping. De asemenea, fizioterapeuta Candice Gohier este cea care s-a ocupat de administrarea de către Simona a acelui colagen contaminat. Audierea celor doi a durat două ore, însă conform protocolului, singurele declarații publice vor fi făcute publice abia azi, după încheierea tuturor audierilor. Dacă Mouratoglou și-a asumat în audierea de ieri administrarea acelui supliment de către Simona, rămâne de văzut cât va cântări în decizia Tribunalului. De asemenea, declarația fizioterapeutei, responsabilă de administrarea acelui produs, poate avea o mare importanță. Poate cea mai importantă parte a audierii este dacă Candice Gohier a verificat produsul înainte de a-l administra Simonei.

Diferențe în ce privește cantitatea de substanță găsită în sânge

Un aspect important este cel cu cantitatea de roxadustat găsită în corpul Simonei. Doctorul Pompiliu Popescu a declarat că este o mare necorcondanță între cât a anunțat agenția antidrog WADA că s-a găsit și posibilitatea fizică în care Simona putea asimila această cantitate. „Simona a dat două teste în două zile. Primul a ieșit negativ, al doilea a ieșit pozitiv cu o mare cantitate de roxadustat. Asta ar însemna că Simona a luat o cantitate uriașă în două zile. Fizic este imposibil. Era la reanimare, în comă. Părerea mea este că este o mare greșeală în analiza cantității de roxadustat. Repet, este imposibil să asimilezi acea cantitate în două zile. Asta ar fi însemnat să n-ai timp de nimic altceva. Nici de antrenament, și de masă, nici de somn. Din ce zice WADA, rezultă că Simona a stat două zile permanent cu perfuzii cu roxadustat. Astfel nu s-ar putea explica acea cantitate de substanță declarată la primul verdict de suspendare.

Tradițional, TAS micșorează pedepsele, dar miza e uriașă

Sunt doar trei decizii posibile, achitarea, micșorarea pedepsei sau menținerea ei. Majoritatea comentatorilor, atât din Europa, cât de peste Ocean, cred că pedeapsa va fi scăzută ca perioada pe care Simona a executat-o deja. E o variantă care ar ridica niște semne de întrebare asupra credibilității WADA.

Varianta cea mai improbabilă ar fi de achitare totală. Ar însemna un dezastru pentru WADA, iar Simona va trebui în acest caz să primească niște despăgubiri uriașe și ar decredibiliza WADA la un nivel dezastruos. S-ar putea redeschide procese în toate sporturile unde WADA a dat pedepse uriașe. În ciclism, de exemplu, unde s-au petrecut cele mai multe cazuri de dopaj. Chiar și „cel mai mare trișor din lumea sportului”, cum a fost numit Lance Armstrong ar putea cere redeschiderea dosarului său.

A treia variantă, cea de menținere a suspendării de patru ani, ar salva imaginea WADA. Desigur, există presiuni din toate direcțiile. WADA are mulți dușmani în lumea sportului. De asemenea, industria farmaceutică se consideră că este obstrucționată în ceea ce privește medicația sportivilor. Există și federații sportive care ar dori scăderea importanței agenției mondiale antidrog. Rusia se află în capul listei dușmanilor WADA. De asemenea, multe federații din Africa și Asia, în special China, contestă „acțiunile abuzive” ale WADA împotriva sportivilor lor. Miza este uriașă. Astfel că un verdict favorabil Simonei, care este un sportiv important al planetei, cu mare vizibilitate, poate schimba lumea sportului. Iar toată această uriașă presiune este în acest moment doar pe umerii Simonei Halep. Numai în pielea ei să nu fii acum.

