Simona Halep, game, set, match, career

După 10 ani în care a dominat terenurile de tenis din întreaga lume și a cucerit inimile fanilor, retragerea sa marchează sfârșitul unei ere în tenisul feminin românesc.

Această decizie a fost una emoționantă și plină de semnificații, având în vedere provocările cu care s-a confruntat în ultimii ani, dar și impactul pe care l-a avut în viața sportivilor români. Deși retragerea sa nu a venit ca un șoc pentru mulți, având în vedere dificultățile fizice și controversele din jurul său, aceasta rămâne un moment semnificativ în istoria tenisului, atât la nivel național, cât și internațional. Desigur, și-a dorit meciul din primul tur de la Transylvania Open să nu fie și ultimul al carierei, însă a realizat că pauza competițională de doi ani și accidentările sunt un obstacol prea greu de depășit. Când a revenit în circuit „s-a trezit într-un alt film”. Tenisul feminin s-a schimbat dramatic cât a lipsit.

Simona Halep: O carieră de succes

Simona Halep s-a născut pe 27 septembrie 1991, la Constanța și a început să joace tenis de la o vârstă fragedă. Încă din copilărie, a arătat o determinare rar întâlnită și o ambiție uriașă de a deveni cea mai bună în ceea ce făcea. La doar 16 ani, Halep a început să câștige titluri importante în circuitul juniorilor, iar ascensiunea sa în rândul jucătoarelor profesioniste a fost rapidă și impresionantă. Un fost antrenor din perioada junioratului ne-a spus că i-a atras atenția de când a văzut-o prima oară. „Nici atunci și nici acum nu i-am putut «măsura» talentul. Însă am văzut un copil care muncea enorm, ca seniorii. Atâta ambiție ca la ea nu mai văzusem. Cât era ea de mititică se enerva la cea mai mică greșeală, iar dacă se simțea nedreptățită protesta imediat. Am văzut prima întâlnire cu Sorana Cîrstea, la un turneu de junioare la Brăila. Erau mici amândouă. Sorana era cu un an mai mare și mai înaltă ca Simona. Ei bine, Simona a contestat o minge a Soranei, pe care o văzuse afară și a rugat arbitrul să verifice urma. Atunci Sorana a strigat la ea: «ce tot comentezi tu acolo, piticanie». Cred că a fost momentul care a declanșat râca dintre ele. Simona s-a ambiționat și mai mult și pentru cariera ei a făcut și primul sacrificiu major vizavi de corpul ei, operația de micșorare a sânilor. Ulterior cariera ei a explodat și a ajuns cel mai sus, titluri de grand slam și numărul 1 mondial, iar asta nu este deloc puțin lucru.”, și-a amintit fostul antrenor Florin Cazacu.

Înainte să treacă la senioare, în 2008 a câștigat Grand Slamul junioarelor de la Roland Garros în fața unei alte românce, Elena Bogdan. În 2010 a jucat prima finală WTA, în Maroc. În 2013, la doar 22 de ani, Simona a cucerit primul său titlu WTA, învingând-o pe Samantha Stosur în finala de la Nurnberg, un succes care a marcat și un salt major în clasamentul WTA. De altfel, 2013 a fost cel mai prolific an din cariera ei, câștigând șase titluri, din care două turnee de 500 de puncte. Apoi, în februarie 2014, după ce a câștigat turneul de 1.000 de puncte din Dubai a urcat pe locul 2 mondial – un rezultat care i-a consolidat poziția ca una dintre cele mai promițătoare jucătoare ale circuitului.

Unul dintre cele mai mari momente ale carierei Simonei Halep a venit în 2018, când a câștigat titlul la Roland Garros, după o finală cu Sloane Stephens și alte trei finale de Grand Slam pierdute. A fost prima sa victorie de Grand Slam, un succes care i-a adus, în sfârșit, recunoașterea internațională și a consolidat-o drept o jucătoare de top. La doar un an distanță, în 2019, Halep a reușit să adauge un alt titlu de Grand Slam la colecția sa, câștigând Wimbledonul într-un mod spectaculos, în fața unei finaliste de marcă, Serena Williams. „Acum pot spune că sunt împlinită. Să fii Numărul 1 în lume, să o învingi pe Serena într-o finală la Wimbledon... Ce-mi puteam dori mai mult în acest an?”, spunea Simona după meci. De altfel, meciul contra Serenei Williams din finala de la Wimbledon din 2019 este considerat de fanii Simonei cel mai mare din carieră. S-o învingi pe Serena, de șapte ori câștigătoare pe iarba londoneză, chiar în finală, cu categoricul scor 6-2 6-2 în doar o oră, a fost o victorie uriașă. În comentariul de după meci, Mats Willander, declarat fan al Simonei, a spus, cu umor: „Cred că Simona a vrut să aibă mai mult timp pentru shopping prin Londra”. Acest al doilea trofeu de mare șlem a demonstrat că este un lider mondial incontestabil, iar prezența ei timp de 64 de săptămâni pe locul 1 e absolut meritată.

Cât de mult a greșit când l-a ales pe Mouratoglou

După această perioadă glorioasă Simona a avut de confruntat noul val de jucătoare tinere. Printre ele poloneza Iga Swiatek. Prima lor întâlnire a fost o demonstrație de forță a Simonei, în 2019, 6-1 6-0, în 16-imi la Roland Garros. Anul următor, însă, a fost rândul polonezei să facă demonstrație de forță, tot la Roland Garros, tot în 16-imi. Scor 6-1 6-2, iar Simona a realizat că trebuie schimbat ceva în stilul de joc pentru a face față noilor venite în circuit. Astfel că a decis să-și schimbe total jocul, de la unul de pe fundul terenului într-unul agresiv și pentru asta a apelat la serviciile lui Patrick Mouratoglou, antrenor care a pregătit-o zece ani pe Serena. Începutul colaborării a fost dătător de speranțe, noul stil de joc a impresionat fanii, însă rezultatele nu au fost cele așteptate. Doar un titlu, la turneul canadian de 1.000 de puncte de la Toronto și ultimul al carierei. După doar o lună, în septembrie 2022, avea să fie depistată pozitiv la US Open, unde a pierdut în primul tur. A urmat acea amânare a contestației și a judecății cazului, care a scos-o din circuit pentru mai bine de doi ani. Nici acum nu este clar ce s-a întâmplat și de ce a fost acel comportament în cazul ei. A revenit în circuit pe 19 martie 2024 la Miami, a câștigat primul set cu Paula Badosa, însă resursele ei s-au epuizat și nu a mai făcut față. A pierdut fără drept de apel și era limpede că întoarcerea la nivelul din 2022 era teribil de greu de atins. Halep a revenit în circuit, însă cu o energie mai scăzută și cu o presiune psihologică enormă de a se conforma cu standardele ridicate ale unui campion.

De la revenire a disputat șapte meciuri câștigând, greu, doar unul, cu Rodionova, o australiancă clasată pe locul 215. În rest s-a văzut clar că nu mai face față tenisului actual, iar o revenire în top este imposibilă.

De asemenea, problemele fizice s-au adunat în ultimii ani, cu accidentări la genunchi și la spate care i-au limitat pregătirea și performanțele pe teren. Halep a recunoscut că aceste probleme fizice și psihice au avut un impact asupra dorinței sale de a juca și asupra motivației de a continua la cel mai înalt nivel. Aceasta a făcut ca retragerea să fie o decizie inevitabilă, dar care a venit cu multă durere și cu un sentiment de împlinire față de tot ce a realizat.

Ce rămâne după Simona

Cariera Simonei a adus multă vizibilitate tenisului în rândul copiilor și o sursă de inspirație pentru multe tinere talente. A arătat că, deși nu are un serviciu deosebit de puternic și nici o înălțime impresionantă (față de alte jucătoare de top), dăruirea, muncă asiduă și inteligenta tactică pot face diferența. A reușit să demonstreze că succesul nu vine dintr-o singură trăsătură fizică sau un singur aspect al jocului, ci dintr-o combinație de abilități și o mentalitate de învingător. Halep este un exemplu al perseverenței și al dedicării, iar stilul său de joc a fost apreciat atât de fanii de tenis, cât și de comentatori și antrenori de top. A fost o luptătoare pe teren și un exemplu de modestie și corectitudine în afacerea tenisului.

Pentru România, retragerea Simonei Halep este un moment deosebit de trist, dar și unul de recunoaștere a unui drum extraordinar. Halep a devenit un simbol național, o jucătoare care a pus țara pe harta sportului internațional. Fanii români au încurajat-o și au admirat-o pentru felul în care a reprezentat România în fața lumii, dar și pentru relația specială pe care a avut-o cu aceștia. Impactul său asupra tinerelor talente din România este greu de măsurat. Halep a deschis drumul pentru generațiile de jucătoare care vor urma, arătând că este posibil să ajungi în vârful tenisului mondial chiar și fără resursele financiare sau infrastructura celor mai mari națiuni de sport. Exemplul pe care Halep l-a oferit a fost efortul continuu și de perseverența care sunt esențiale pentru succes în orice domeniu. Halep a demonstrat că succesul în sport nu depinde doar de talentul nativ, ci și de muncă asiduă, de disciplină și de dorința de a înfrunta orice obstacol.

Ce urmează pentru Simona Halep?

După retragerea sa, se așteaptă ca Simona Halep să se implice activ în promovarea tenisului și să își folosească experiența vastă pentru a ajuta tinerii sportivi. În plus, este posibil ca aceasta să se implice în proiecte de caritate, fiind deja o susținătoare activă a diferitelor cauze, cum ar fi educația și sănătatea. Chiar dacă va lăsa racheta deoparte, Halep va rămâne o personalitate de referință în tenisul mondial.

În acest moment vreau doar să mă odihnesc, sunt o jucătoare epuizată emoțional, vreau să mă odihnesc și o să las viața să vină de la sine. Au fost semne că trebuie să mă opresc. O iau ca atare, poate e spre bine să privesc spre altă direcție.

Simona Halep

Simona Halep, de două ori campioană de Grand Slam și fost număr 1 mondial, se retrage din tenis. Simona este o sportivă incredibilă și a câștigat mai multe titluri WTA (24) decât orice jucătoare de tenis română din istorie. Mult succes în următorii pași ai călătoriei tale, Simona. Billie Jean King

Era greu să revină unde a fost. Cât a lipsit au apărut jucătoare tinere care sunt altă specie. Ion Țiriac

CARIERA SIMONEI HALEP

2 titluri de Grand Slam

9 titluri WTA 1000

24 titluri la simplu

64 de săptămâni ca Nr.1 mondial

››› Vezi galeria foto ‹‹‹