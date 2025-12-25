x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Jair Bolsonaro îl susține din închisoare pe fiul său, în cursa prezidențială de anul viitor

Jair Bolsonaro îl susține din închisoare pe fiul său, în cursa prezidențială de anul viitor

de Redacția Jurnalul    |    25 Dec 2025   •   23:29
Jair Bolsonaro îl susține din închisoare pe fiul său, în cursa prezidențială de anul viitor
Sursa foto: Hepta/Jair Bolsonaro ispășește o pedeapsă de 27 de ani de închisoare

Jair Bolsonaro, fostul președintele al Braziliei, a anunțat că îl susține pe fiul său, senatorul Flavio Bolsonaro, drept candidat la alegerile prezidențiale din 2026, relatează Reuters.

„Cu angajamentul de a nu permite ca voința populară să fie redusă la tăcere, iau decizia de a-l nominaliza pe Flavio Bolsonaro drept pre candidat la președinție în 2026”, nota scrisoare fostului președinte, citită de fiul acestuia, joi, în fața spitalului unde fostul Jair Bolsonaro se recuperează după o operație de hernie.

Flavio Bolsonaro, în vârstă de 44 de ani, a declarat că intenționează să ducă mai departe moștenirea conservatoare a tatălui său și să-l înfrunte pe președintele în exercițiu, Luiz Inácio Lula da Silva, în cadrul alegerile programate pentru luna octombrie a anului viitor.

Decizia fostului președintele de a-și susține fiul a fost calificată drept surprinzătoare, fiind așteptat ca acesta să aleagă un candidat mai experimentat precum Tarcisio de Freitas, guvernatorul din São Paulo.

Începând cu finalul lunii noiembrie, Jair Bolsonaro ispășește o pedeapsă de 27 de ani de închisoare, fiind condamnat pentru tentativă de lovitură de stat, după ce a pierdut alegerile prezidențiale din 2022.

Fostul președinte a fost operat pentru hernie inghinală. Procedura a fost autorizată de judecătorului Curții Supreme, Alexandre de Moraes. Autoritățile au impus măsuri stricte de securitate, inclusiv interdicția utilizării telefoanelor mobile și a calculatoarelor în salonul său.

Potrivit medicilor, operația care a durat trei ore a decurs fără complicații, însă aceștia au precizat că există posibilitatea unei proceduri medicale suplimentare pentru tratarea sughițului cronic de care suferă fostul președinte.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: jair bolsonaro
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri