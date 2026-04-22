Jurnalul.ro Sport Sorana Cîrstea, lidera neschimbată a tenisului românesc: Locul 26 mondial și un salt spre Top 20 înainte de Madrid

Sorana Cîrstea, lidera neschimbată a tenisului românesc: Locul 26 mondial și un salt spre Top 20 înainte de Madrid

de Redacția Jurnalul    |    22 Apr 2026   •   22:00
Sorana Cîrstea, lidera neschimbată a tenisului românesc: Locul 26 mondial și un salt spre Top 20 înainte de Madrid
Sursa foto: Hepta

Sorana Cîrstea se menține pe locul 26 în clasamentul mondial din tenisul feminin profesionist, fiind cea mai bine clasată jucătoare din România, potrivit ierarhiei WTA actualizate luni. Aryna Sabalenka rămâne lider autoritar al ierarhiei, deși nu a evoluat săptămâna trecută.

Sorana Cîrstea ocupă locul 26 WTA, cu 1.540 de puncte. Jucătoarea de 36 de ani traversează unul dintre cele mai bune sezoane ale sale, în anul la finalul căruia și-a anunțat retragerea.

Cîrstea a ratat șansa să-și adjudece mai multe puncte în clasament, după ce a fost nevoită să se retragă înainte de semifinalele turneului de la Rouen (Franța), săptămâna trecută.

Sportiva originară din Târgoviște a declarat forfait, după o accidentare la picior. Aceasta ar putea reveni pe teren la turneul de la Madrid.

România mai are încă două jucătoare în Top 100 WTA.

Jaqueline Cristian se menține pe poziția a 33-a, cu 1.382 de puncte.

Elena-Gabriela Ruse se află pe locul 71, cu 937 de puncte, în coborâre cu 10 poziții.

Aryna Sabalenka, din Belarus, ocupă locul 1 mondial, cu 10.895 de puncte, menținând un avans considerabil, față de a doua clasată.

Kazaha Elena Rybakina se află pe locul secund, cu 8.500 de puncte. Rybakina a câștigat săptămâna trecută turneul de la Stuttgart. A fost al 13-lea trofeul din carieră, primul la un turneu pe care l-a mai câștigat anterior.

Podiumul este completat de americanca Coco Gauff (7.279 puncte).

(sursa: Mediafax)

 

