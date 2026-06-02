Tragedie în Craiova: afacerist de 60 de ani, găsit fără viață în locuință. Primele ipoteze ale anchetatorilor

Moarte misterioasă în Craiova: un cunoscut om de afaceri a fost găsit împușcat în beciul casei. Fiul său a alertat autoritățile

Un cunoscut om de afaceri din Craiova, în vârstă de 60 de ani, a fost găsit fără viață în beciul locuinței sale, marți dimineață, după un incident în care ar fi fost implicată o armă de vânătoare deținută legal. Descoperirea a fost făcută de fiul victimei, care a apelat serviciul de urgență 112 și a solicitat intervenția autorităților.

Cazul a mobilizat imediat polițiștii și echipajele medicale, care s-au deplasat de urgență la adresa indicată. În ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale pentru salvarea bărbatului, acesta nu a mai putut fi readus la viață.

Fiul victimei a cerut ajutor prin apel la 112

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, apelul de urgență a fost primit în jurul orei 09:10.

„În această dimineață, ora 09.10, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat de un bărbat, din municipiul Craiova, cu privire la faptul că tatăl său, de 60 de ani, s-a împușcat cu o armă de vânătoare”, au transmis reprezentanții IPJ Dolj.

La fața locului au ajuns polițiști din cadrul Secției 2 Poliție Craiova, alături de echipaje SMURD. Aceștia au găsit victima în stare gravă și au început imediat procedurile de intervenție.

Medicii au efectuat manevre de resuscitare timp de mai multe minute, însă acestea nu au avut succes, fiind constatat decesul bărbatului.

Primele date ale anchetei

Verificările preliminare efectuate de anchetatori indică faptul că victima era posesor legal de armă letală. Incidentul s-ar fi produs în beciul locuinței, acolo unde bărbatul se afla singur în momentul tragediei.

Deși primele informații conturează un posibil gest voluntar, anchetatorii subliniază că toate ipotezele sunt analizate, iar concluziile oficiale vor fi formulate doar după finalizarea cercetărilor.

Polițiștii au efectuat cercetări la fața locului și au ridicat probe care urmează să fie analizate în cadrul anchetei aflate în desfășurare.

Dosar penal și expertiză medico-legală

Conform procedurilor legale aplicate în astfel de situații, autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Ancheta este coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova.

Totodată, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale care va avea rolul de a stabili cu exactitate cauza decesului și toate împrejurările în care s-a produs incidentul.

Rezultatele expertizelor și ale investigațiilor aflate în curs vor clarifica dacă tragedia a fost provocată de un gest intenționat sau dacă există și alte elemente relevante pentru desfășurarea anchetei.