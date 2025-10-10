Campionatele Mondiale de Gimnastică 2025. Care va fi componența delegației române

x close
de Redacția Jurnalul    |    10 Oct 2025   •   15:15
Patru sportive vor reprezenta România la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică 2025, care se desfășoară în noiembrie în Indonezia.

Federația Română de Gimnastică a anunțat, vineri, componența delegației României pentru Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică 2025.

Competiția se va desfășura în perioada 9–15 octombrie, la Jakarta, în Indonezia.

Delegația este formată din sportivele Sabrina Maneca-Voinea, Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu și Ella Oprea Crețu, care vor fi însoțite de antrenorii Camelia Voinea, Corina Moroșan și Florin Cotuțiu, de arbitrele Liliana Cosma și Daniela Trandafir, de kinetoterapeuții Foti Tona și Răzvan Spirescu, iar șeful delegației este Ioan Silviu Suciu.

