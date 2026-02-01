Carlos Alcaraz și Novak Djokovic scriu istorie în finala Australian Open

Despărțiți de 16 ani, Alcaraz și Djokovic se află la capete opuse ale carierei lor, urmărind obiective foarte diferite.

Acaraz, în vârstă de 22 de ani, își propune să devină cel mai tânăr jucător care a câștigat toate cele patru turnee de Grand Slam. În calea lui stă Djokovic, în vârstă de 38 de ani, cel mai titrat campion de Grand Slam din istorie. Sârbul se mândrește zece trofee Australian Open și acum încearcă să devină cel mai în vârstă campion din istoria turneului.

„De fiecare dată când jucăm, istoria este în joc pentru amândoi”, a spus Djokovic despre rivalitatea sa cu Alcaraz, potrivit atptour.com.

Finala ridică și întrebarea: care dintre jucători va reuși să-și mobilizeze toate resursele și să facă un efort suplimentar? Vineri, Alcaraz a câștigat cea mai lungă semifinală din istoria turneului, eliminându-l pe Alexander Zverev, într-un meci palpitant de cinci ore și 27 de minute.

Djokovic a supraviețuit în fața lui Jannik Sinner după patru ore și nouă minute, un meci clasic pe care sârbul l-a descris ca fiind „una dintre cele mai bune performanțe ale mele din ultimul deceniu”.

„Din punct de vedere biologic, cred că îi va fi puțin mai ușor să-și revină”, a spus Djokovic despre Alcaraz.

Alcaraz l-a învins pe Djokovic în cea mai recentă întâlnire dintre ei, la US Open de anul trecut, dar a avut cuvinte de laudă pentru condiția fizică a sârbului după meci, spunând: „Fizic, pare să aibă 25 de ani, așa că este impresionant să menții acest nivel la 38 de ani”.

Diferențele dintre Alcaraz și Djokovic au fost foarte mici pe tot parcursul rivalității dintre generații. Cu doar 12 luni în urmă, Djokovic l-a învins pe Alcaraz în Rod Laver Arena, unde se vor lupta duminică. Djokovic conduce cu 5-4 în fața lui Alcaraz, dar a pierdut trei din cele cinci întâlniri ale lor la turneele majore.

