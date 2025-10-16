Echipa masculină de tenis de masă a României s-a calificat în sferturile Campionatului European

Tricolorii au controlat întâlnirea de la început până la final, obținând a treia victorie cu 3-0 în sala din Zadar și demonstrând consistență și concentrare în fiecare meci.

Iulian Chirița a deschis drumul României spre victorie cu o prestație solidă împotriva lui Dimitrije Levajac, impunându-se cu 3-0 (11-6, 11-9, 11-8). Eduard Ionescu a continuat execuția impecabilă, câștigând împotriva lui Zsolt Peto cu 3-1 (11-6, 11-3, 8-11, 11-9) și ducând scorul general la 2-0.

Ovidiu Ionescu a încheiat duelul printr-o victorie de 3-1 (11-4, 8-11, 11-5, 11-8) în fața lui Nemanja Dilas, asigurând astfel calificarea României în sferturile de finală.

În sferturile de finală, România va întâlni învingătoarea duelului Suedia – Polonia, vineri.

