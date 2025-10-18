x close
Echipele României joacă sâmbătă semifinalele Campionatului European de Tenis de Masă

de Redacția Jurnalul    |    18 Oct 2025   •   08:48
Echipele naționale de tenis de masă ale României, feminină și masculină s-au calificat în semifinalele Campionatului European 2025.

Echipa feminină, formată din Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia, va întâlni reprezentativa Olandei, sâmbătă de la ora 17:00, în timp de reprezentativa masculină, formată din Eduard Ionescu, Iulian Chirița, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu, Andrei Istrate, va întâlni echipa Sloveniei, sâmbătă de la ora 20:00.

Pentru calificarea în semifinale, echipa masculină a reușit o victorie, scor 3-2, în fața Suediei, iar echipa feminină a învins Slovacia cu 3-0 în sferturile de finală ale competiției.

(sursa: Mediafax)

