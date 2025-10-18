Echipele României joacă sâmbătă semifinalele Campionatului European de Tenis de Masă

Echipa feminină, formată din Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia, va întâlni reprezentativa Olandei, sâmbătă de la ora 17:00, în timp de reprezentativa masculină, formată din Eduard Ionescu, Iulian Chirița, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu, Andrei Istrate, va întâlni echipa Sloveniei, sâmbătă de la ora 20:00.

Pentru calificarea în semifinale, echipa masculină a reușit o victorie, scor 3-2, în fața Suediei, iar echipa feminină a învins Slovacia cu 3-0 în sferturile de finală ale competiției.

(sursa: Mediafax)