Gabriela Ruse a făcut-o KO pe favorita americană! Victorie uriașă și semifinală de vis la Bad Homburg

Gabriela Ruse, de neoprit la Bad Homburg! Românca a învins-o pe Emma Navarro și s-a calificat în semifinalele turneului WTA 500

Gabriela Ruse continuă unul dintre cele mai spectaculoase parcursuri ale carierei. Românca a învins-o clar pe americanca Emma Navarro, una dintre favoritele competiției, și și-a asigurat locul în semifinalele turneului WTA 500 de la Bad Homburg, după un meci dominat aproape în totalitate.

Gabriela Ruse (28 de ani, locul 105 WTA) traversează o perioadă excelentă pe iarbă și confirmă forma impresionantă arătată în această săptămână la Bad Homburg. Sportiva din România a trecut de Emma Navarro (25 de ani, locul 24 WTA) cu scorul de 6-4, 6-2, la capătul unei partide care a durat doar o oră și 15 minute.

Succesul vine după alte două victorii importante obținute în fața unor adversare de top, Linda Noskova și Anna Kalinskaya, ceea ce transformă parcursul româncei într-unul dintre cele mai surprinzătoare ale turneului din Germania.

Gabriela Ruse a controlat meciul de la un capăt la altul

Confruntarea dintre Gabriela Ruse și Emma Navarro a început echilibrat, ambele jucătoare reușind să își câștige game-urile de serviciu fără mari emoții.

Momentul decisiv al primului set a venit la scorul de 3-3, când românca a ridicat nivelul jocului și a reușit primul break al partidei. Avantajul obținut i-a oferit încrederea necesară pentru a controla finalul setului, pe care l-a închis cu 6-4.

Emma Navarro nu a găsit soluții pentru agresivitatea și precizia loviturilor trimise de româncă. Americanca nu a reușit să obțină niciun break în primul act și a părut depășită de ritmul impus de Gabriela Ruse pe iarba de la Bad Homburg.

Românca a făcut diferența în setul secund

Partea a doua a meciului a început cu Navarro mai sigură pe propriul serviciu, câștigând rapid primele game-uri. Cu toate acestea, Gabriela Ruse a rămas concentrată și a continuat să joace la un nivel ridicat.

La scorul de 2-2, românca a reușit break-ul care a schimbat definitiv soarta partidei. De acolo, jocul său a devenit aproape impecabil. Ruse a servit excelent, inclusiv cu doi ași într-un game important, și a continuat să pună presiune pe adversară.

Un nou break a venit rapid, iar avantajul obținut nu a mai putut fi recuperat de Emma Navarro. Gabriela Ruse și-a păstrat calmul pe propriul serviciu și a închis meciul cu 6-2, obținând una dintre cele mai importante victorii ale sezonului.

Cine poate fi adversara Gabrielei Ruse în semifinale

Odată cu această calificare, Gabriela Ruse își asigură prezența în semifinalele turneului WTA 500 de la Bad Homburg și își continuă ascensiunea înaintea marilor competiții pe iarbă.

În penultimul act al competiției, românca o va întâlni pe învingătoarea duelului dintre Karolin Muchova, ocupanta locului 11 mondial, și Clara Tauson, aflată pe poziția 25 în clasamentul WTA.