George Russell, pole spectaculos la Singapore. Mercedes surprinde în fața Red Bull și McLaren

George Russell a reușit sâmbătă o performanță surprinzătoare la Singapore, urcând Mercedes pe prima poziție a grilei de start cu un tur rapid care l-a lăsat în urmă pe Max Verstappen (Red Bull) la 0,182 secunde.

Liderul clasamentului general, Oscar Piastri (McLaren), s-a clasat pe locul trei, urmat de Kimi Antonelli (Mercedes), în timp ce Lando Norris (McLaren) a fost doar al cincilea.

Pentru Mercedes, acesta este primul pole la Singapore din 2018, când Lewis Hamilton reușea un tur memorabil, scrie BBC.

Russell, care câștigase ultima oară plecând din pole în Canada, a descris turul ca fiind „la limită”, după ce a atins zidul la ieșirea dintr-un viraj.

Ferrari a încheiat sesiunea cu Lewis Hamilton pe șase și Charles Leclerc pe șapte, în timp ce Williams a primit o lovitură dură: ambii piloți, Alex Albon și Carlos Sainz, au fost descalificați din calificări din cauza unor nereguli la aripa spate și ar putea fi nevoiți să ia startul din pit lane.

Incidentul dintre Verstappen și Norris a adăugat tensiune la finalul calificărilor.

Olandezul a reclamat că a pierdut șansa la pole după ce a fost încetinit de pilotul McLaren în ultimul sector, dar Norris a respins acuzațiile, spunând că „cei de la Red Bull se plâng de orice”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)