Noii miniștri ai Economiei și Apărării vor depune jurământul de investitură

La ora 15.00 se va desfășura ceremonia de depunere a jurământului de învestitură a unor membri ai Guvernului, anunță Administrația Prezidențială.

Comitetul Politic al USR, întrunit online, a validat vineri propunerile pentru conducerea Ministerului Apărării Naționale și a Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Radu Miruță a fost validat ca propunere pentru funcția de ministru al Apărării, urmând să dețină și funcția de vicepremier. Pentru ministerul Economiei a fost validat senatorul USR de Brașov, Irineu Darău.

Propunerile au fost validate cu 81,22% din voturi „pentru”, 4,42% „contra” și 14,36% „abținere”.

Radu Miruță este deputat USR la al doilea mandat. Este doctor în Telecomunicații și absolvent al Facultății de Drept. În actualul mandat de ministru al Economiei, a participat la negocierile privind pachetul de finanțare europeană SAFE, prin care României îi sunt alocate peste 16,6 miliarde de euro pentru proiecte din domeniul apărării.

Irineu Darău este liderul filialei USR Brașov. Este absolvent al Facultății de Matematică și Informatică a Universității din București și conduce Comisia pentru învățământ, știință și inovare din Senat. Este, de asemenea, membru în mai multe comisii cu profil economic și social.

Ionuț Moșteanu și-a dat demisia din funcția de ministru al Apărării, în urmă cu aproape o lună, după scandalul privind studiile.