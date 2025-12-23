x close
de Redacția Jurnalul    |    23 Dec 2025   •   12:52
Schimbări majore la ajutorul pentru plata energiei electrice, în 2026
Pentru obținerea acestui sprijin au fost înregistrate 990.279 de cereri

Guvernul a decis să prelungească și îm 2026 ajutorul de 50 de lei acordat consumatorilor casnici de energie electrică vulnerabili.

Potrivit unui proiect de ordonanță, ajutorul va fi prelungit până pe 31 decembrie 2026, după ce conform actualelor prevederi va expira pe 31 martie 2026. 

În nota de fundamentare a proiectului se precizează că acordarea sprijinului de 50 de lei este o măsură tranzitorie, menită să sprijine persoanele vulnerabile.

Pentru obținerea acestui sprijin au fost înregistrate 990.279 de cereri, dintre care pentru 708.794 s-au emis tichete, 133.828 au fost anulate, iar 98.960 au fost invalidate.

 

Subiecte în articol: ajutoare energie electrică
