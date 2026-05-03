Gloria Bistrița învinge pe SCM Râmnicu Vâlcea și este tot mai aproape de titlul de campioană în Liga Florilor

de Redacția Jurnalul    |    03 Mai 2026   •   19:43
Sursa foto: Hepta

Gloria Bistrița-Năsăud a obținut o victorie dramatică în deplasare, duminică seară, scor 24-23, pe terenul formației SCM Râmnicu Vâlcea, într-un meci din etapa a 20-a din Liga Florilor la handbal feminin, după o revenire spectaculoasă de la un deficit de șapte goluri.

Partida a fost controlată în prima parte de gazde, care au intrat la pauză cu un avantaj consistent, 14-9. Echipa pregătită de fostul selecționer al României, Florentin Pera, a condus chiar la șapte goluri diferență în partea secundă.

Totuși, formația din Bistrița a revenit treptat în joc, profitând de paradele portarului Renata de Arruda.

În ofensivă, jucătoarele Paula Arcos și Monika Kobylinska au fost decisive în revenirea formației din Bistrița.

Gloria a preluat pentru prima oară conducerea în minutul 55, la 22-21. Echipa din Bistrița s-a desprins la 24-22 cu mai puțin de două minute rămase de joc.

Gazdele au marcat, în final, însă, victoria a revenit oaspetelor, Gloria impunându-se cu 24-23.

În urma acestui succes, Gloria Bistrița revine în fruntea clasamentului, devansând cu un punct pe campioana din 2025, CSM București.

SCM Râmnicu Vâlcea rămâne pe locul 4, suferind prima înfrângere după trei victorii la rând.

(sursa: Mediafax)

