Urechea de miel: secretul grădinilor cu aspect mediteranean

Elegantă, rezistentă și ușor de întreținut, această plantă este tot mai prezentă în grădinile moderne, dar și în amenajările rustice sau mediteraneene.

Cunoscută în denumirea botanică drept Stachys byzantina, planta este apreciată atât pentru aspectul său decorativ, cât și pentru faptul că rezistă foarte bine la secetă și temperaturi ridicate.

Cum arată planta Urechea de miel

Principala atracție a plantei o reprezintă frunzele:

mari;

pufoase;

argintii;

extrem de fine la atingere.

Textura lor catifelată amintește de urechile unui miel, de aici și numele popular.

Pe timpul verii, planta poate produce și tije florale înalte, cu flori mici rozalii sau mov-pal, însă mulți grădinari preferă să le îndepărteze pentru a păstra aspectul compact și decorativ al frunzișului.

De ce este atât de apreciată în grădini

Urechea de miel este o plantă perenă foarte rezistentă și versatilă. Se dezvoltă bine în:

grădini decorative;

ronduri de flori;

borduri;

grădini de piatră;

spații cu aspect mediteranean.

Este preferată și pentru că:

suportă seceta;

nu are nevoie de îngrijiri complicate;

rezistă bine peste iarnă;

acoperă frumos solul.

În plus, frunzele sale creează un contrast spectaculos lângă plante cu flori colorate sau vegetație verde intens.

Cum se plantează și îngrijește

Urechea de miel preferă:

locurile însorite;

solurile bine drenate;

zonele aerisite.

Nu suportă excesul de apă, iar umiditatea prea mare poate duce la putrezirea rădăcinilor sau a frunzelor.

Reguli simple de îngrijire:

se udă moderat;

nu necesită fertilizare excesivă;

frunzele uscate trebuie îndepărtate periodic;

se poate diviza la câțiva ani pentru regenerare.

Fiind o plantă foarte rezistentă, este ideală și pentru cei care nu au mult timp pentru grădinărit.

Când înflorește

În general, Urechea de miel înflorește din mai până în iulie, în funcție de climă și expunere. Florile apar pe tije verticale și atrag albinele și polenizatorii.

Totuși, frumusețea plantei rămâne legată în special de frunzișul său spectaculos.

Este potrivită și pentru ghivece?

Da. Planta poate fi crescută și în:

jardiniere;

ghivece mari;

terase însorite;

balcoane.

Important este ca recipientul să permită drenajul foarte bun al apei.

O plantă perfectă pentru grădinile moderne

În ultimii ani, Urechea de miel a devenit extrem de populară în amenajările peisagistice datorită aspectului minimalist și elegant. Frunzele argintii oferă luminozitate grădinii și se combină foarte bine cu lavanda, trandafirii, salvia ornamentală sau ierburile decorative.

Pe lângă frumusețe, planta are avantajul că rămâne decorativă aproape tot anul și nu necesită întreținere complicată, fiind ideală atât pentru grădinarii experimentați, cât și pentru începători.